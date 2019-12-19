Журналистка из Алтая рассказала, как попросила Путина о помощи в строительстве школы

Москва, 19 декабря. Журналистка из Алтая Эмина Кудачина рассказала о своих впечатлениях о пресс-конференции президента России Владимира Путина. Корреспонденту газеты «Алтайдын Чолмоны» удалось задать вопрос на последних минутах.

Свою речь девушка начала со слов: «Вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые в течение 30 лет не могут решиться».

«Буквально на последних минутах пресс-конференции, когда я уже практически отчаялась, меня выбрал Дмитрий Песков, и я задала свой вопрос, очень важный, принципиальный для моего народа, алтайцев, по национальной школе», — поделилась девушка с Федеральным агентством новостей (ФАН).

По словам Кудачиной, в городе Горно-Алтайске только одна школа, в которой «алтайским детям преподают родной язык по полной программе», и у нее нет своего здания.

«Она арендует помещение почти 30 лет. Я попросила помочь с этим вопросом, потому что обещать-обещают, уже не первые 10 лет, но так и не строят», — рассказала журналистка.

«Мне выпала счастливая возможность обратиться к президенту с этим вопросом, и он обещал помочь. Я очень рада», — подытожила собеседница агентства.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.