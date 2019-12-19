Росгвардия обеспечила безопасность на Лубянке, где неизвестный устроил стрельбу

Москва, 19 декабря. Пресс-служба Росгвардии РФ прокомментировала информацию о ЧП на Лубянке, где сегодня вечером неизвестный открыл стрельбу возле здания ФСБ. В результате нападавший был нейтрализован, среди сотрудников Росгвардии пострадавших нет.

По данным пресс-службы силового ведомства, после получения сигнала к месту происшествия незамедлительно прибыли наряды вневедомственной охраны, которые приняли все меры для обеспечения общественной безопасности.

«Для безопасности граждан, которые в это время находились рядом с местом происшествия, росгвардейцы организовали оцепление. Кроме того, сотрудниками была обеспечена эвакуация прохожих и осмотр территории», – комментируют в пресс-службе Росгвардии.

Сообщается также, что в проводимых мероприятиях были задействованы спецподразделения. Пострадавших среди силовиков нет.

Напомним, ранее неизвестный мужчина начал стрельбу в центре столицы. В результате атаки погиб один сотрудник ФСБ. Известно, что на данный момент нападавший нейтрализован, его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

О происшествии уже доложили президенту РФ Владимиру Путину.