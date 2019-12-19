Боевики трижды за сутки сбросили бомбы на позиции вооруженных сил Сирии

Дамаск, 19 декабря. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал- майор Юрий Боренков заявил о нападении боевиков на позиции вооруженных сил Сирии. В результате пострадали двое военнослужащих САР.

По данным Боренкова, в четверг боевики бандформирований сбросили взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Бомбы упали на позиции ВС САР на высоте Наби-Юнис, расположенные на 1 км восточнее города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

«В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения. В 10:30 и 12:15 зафиксированы сбросы взрывных устройств с запущенных боевиками беспилотных летательных аппаратов на город Хан - Шейхун провинции Идлиб», – заявил руководитель ЦПВС Юрий Боренков во время брифинга.

Им также было отмечено, что пострадавших во время повторной атаки нет. Ряду строений нанесен незначительный ущерб. Всего за последние сутки боевики обстреляли 31 населенный пункт в сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН)опубликовало четвертое расследование, посвященное Сирии, в котором рассказывается о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в САР. В американскую сеть СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

Третий материал ФАН был посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) на территории САР.

Второе расследование ФАН было посвящено связям США с террористами ИГ1. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В первом материале ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста, автора фейка о ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова с боевиками ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.