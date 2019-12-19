Развязавшие перестрелку у здания ФСБ ликвидированы. ФАН-ТВ

Накануне Дня сотрудника органов государственной и национальной безопасности неизвестные устроили стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. На данный момент преступники ликвидированы.

По предварительной информации стрелков было трое, двое из них были застрелены при попытке проникнуть в приемную здания ФСБ. Далее перестрелка переместилась на территорию у Лубянской площади, к которой стянулся отряд спецназа. На кадры попал момент ликвидации одного из стрелявших, который как выяснилось, был хорошо подготовлен, при себе имел СВУ и гранаты.

В ФСБ официально подтвердили смерть одного из своих сотрудников. Ранее сообщалось об одном убитом и двух раненных сотрудниках ДПС.

На пересечение Университетского проспекта и проспекта Вернадского полиция останавливает и досматривает машины, а также проверяют подозрительных прохожих.

Движение по улицам Большая Лубянка, Солянка, Лубянскому проезду, Звонарскому переулку перекрыто.

По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт — сообщает RT.