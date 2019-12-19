Развязавшие перестрелку у здания ФСБ ликвидированы. ФАН-ТВ

Накануне Дня сотрудника органов государственной и национальной безопасности неизвестные устроили стрельбу у здания ФСБ на Лубянке в Москве. На данный момент преступники ликвидированы.
По предварительной информации стрелков было трое, двое из них были застрелены при попытке проникнуть в приемную здания ФСБ. Далее перестрелка переместилась на территорию у Лубянской площади, к которой стянулся отряд спецназа. На кадры попал момент ликвидации одного из стрелявших, который как выяснилось, был хорошо подготовлен, при себе имел СВУ и гранаты.
В ФСБ официально подтвердили смерть одного из своих сотрудников. Ранее сообщалось об одном убитом и двух раненных сотрудниках ДПС.
На пересечение Университетского проспекта и проспекта Вернадского полиция останавливает и досматривает машины, а также проверяют подозрительных прохожих.
Движение по улицам Большая Лубянка, Солянка, Лубянскому проезду, Звонарскому переулку перекрыто.
По предварительным данным, спецслужбы квалифицируют стрельбу на Лубянке как теракт — сообщает RT.