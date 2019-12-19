Китайская журналистка сравнила пресс-конференцию Путина с мероприятиями в своей стране 

Москва, 19 декабря. Журналист CCTV Яо Сун в ходе ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина задала вопрос о будущем российско-китайских отношений. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей она сравнила подход властей к общению с прессой в двух странах.

«Мы хорошо знаем, что в принципе на этой пресс-конференции большее внимание уделяется именно внутренним медиа. Для меня было большой честью, что как представитель зарубежных СМИ, я смогла задать вопрос лично Владимиру Владимировичу», — поделилась корреспондент.

Она обратила внимание, что журналисты из других стран понимают, что глава российского государства «должен уделять больше внимания социально-экономическому развитию своей страны».

«Сжато, времени мало для зарубежных СМИ. Но в принципе мы знаем, что это потому, что у вас в стране еще более важные вопросы, которые требуют внимания», — сказала Сун.

«Как у вас парламент, у нас есть Всекитайское собрание народных представителей, у нас тоже есть министры иностранных дел. Все эти высокопоставленные чиновники проводят пресс-конференции и дают возможность (задать вопрос. – Прим. ФАН) как внутренним, так и зарубежным СМИ, но зарубежные в приоритете», — рассказала представительница CCTV.

По словам корреспондента, такую разницу в отношении к общению с прессой можно объяснить особенностями менталитета.

«Китайцы очень интересуются тем, как на них смотрят иностранцы. Я думаю, что русские больше интересуются внутренними вопросами», — подытожила Сун.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.