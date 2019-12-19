Колесников рассказал, доволен ли ответом Путина

Москва, 19 декабря. Известный российский журналист Андрей Колесников принял участие в очередной пресс-конференции президента России Владимира Путина. В этом году специальный корреспондент «Коммерсанта» задал главе государства сразу два вопроса.

Первый был посвящен Владимиру Ленину. Журналист вспомнил, что на прошедшем 10 декабря заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин высказался о создателе советского строя «как никогда раньше», вспомнил его клички «Старик» и «Ленин», а также обвинил его в развале тысячелетнего государства.

«Скажите, пожалуйста, после такого Вашего комментария должно же что-то последовать? Скажите, что дальше логично — вынести тело из Мавзолея, наконец?» — спросил Колесников.

Вторая, поднятая корреспондентом тема, была связана с присвоением бывшему и нынешнему главам Чечни Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героев России.

«Меня ответы на мои вопросы удовлетворили. Они были довольно развернутыми. Прежде всего, ответ на вопрос о декоммунизации. Вернее, ответ вылился в рассуждения о декоммунизации, я, честно говоря, даже не рассчитывал на то, что он будет так настаивать на своей собственной мысли, которую так высказал, буквально, походя. То есть для него это важно, я понял — идея декоммунизации», — рассказал, отвечая на вопрос корреспондента ФАН Колесников.

В ответе на второй вопрос прозвучало «несколько очень многозначительных деталей, которые я оставлю для своей заметки в «Коммерсанте», отметил журналист.

«Они важные — вроде того, что он запрещал, что не запрещал Рамзану Кадырову. Оказывается, у них идет диалог на эти темы. Ну и история с присвоением звания Героя Труда — она тоже о многом говорит. Видимо, это не то, что всех нас ждет, а прежде всего Рамзана Кадырова. Ну до 2024 года я думаю, что это произойдет», — подытожил Колесников.

Напомним, ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос Колесникова заявил, что Ленин был «скорее не государственный деятель, а революционер», а предложенная им модель государства привела к возникновению существующих до сих пор «болевых точек». При этом тело Ленина, по мнению главы государства, «не нужно трогать», так как очень многие люди связывают с Советским Союзом. Президент считает, что «надо просто идти вперед» и активно развиваться.

В разговоре о Кадыровых Путин заявил, что первый президент Чеченской Республики погиб за чеченский народ и за Россию, а нынешний глава субъекта «до сих пор подвергается значительной опасности, в ежедневном режиме» и участвует в различного рода боевых операциях. В частности, российский лидер привел пример ситуации, когда хотел представить к государственным наградам тех, кто ликвидировал одно из бандформирований, и узнал, что это сделали «кадыровцы и он сам».

«Я говорю: «Я же ему запретил». Но его не остановить, под пули лезет. Поэтому я указов о награждении Героем России, таких указов просто так не подписываю», — рассказал в ходе пресс-конференции Путин.

Он также обратил внимание, что Кадырову можно было бы дать и звание Героя Труда за благоустройство Грозного.

«Но молодой еще, подождет», — подытожил президент.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.