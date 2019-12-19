Зрителей возмутила внешность и навыки устной речи певицы Успенской

Москва, 19 декабря. Знаменитая певица и «Королева шансона» Любовь Успенская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону. Однако зрителей передачи возмутила «натянутая» внешность Успенской и ее неумение грамотно строить речь.

Певица стала гостей телепередачи «В гостях у Гордона», где высказалась как на политические темы, так и поделилась подробностями о личной жизни и пикантных фотографиях, сообщает «Экономика Сегодня».

Однако больше всего зрителей поразила внешность Успенской. По их мнению, артистка слишком сильно увеличила губы, потеряв свою прежнюю привлекательность. Также в Сети обратили внимание на отсутствие у певицы навыков устной речи.

«Внешность, конечно, себе не выбирают и отчаянные попытки ее как-то улучшить чаще всего приводят к обратному результату, но вот научиться говорить за столько лет могла бы», – считают зрители.

Однако другие зрители встали на сторону певицы. Поклонники считают, что Любовь Успенская имеет право на попытки сохранить свою привлекательность. Однако это никак не сказывается на таланте «Королевы шансона».

Напомним, это не первый раз, когда пользователи соцсетей критикуют Успенскую за «натянутую» внешность. Ранее российская исполнительница вновь побывала у пластического хирурга, который подправил ей форму губ. Светский обозреватель Феликс Грозданов опубликовал на своей странице в Instagram снимок Успенской, который был сделан после пластических процедур. Поклонники певицы обратили внимание, что губы Успенской стали чересчур раздутыми.