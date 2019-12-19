Стало известно, где пассажиры крымских поездов могут встретить Новый год

Москва, 19 декабря. Железнодорожное сообщение Крыма с материковой частью России будет запущено через несколько дней. Первый поезд на полуостров отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Уже сейчас многие россияне, решившие отправиться на праздники в Крым могут узнать, в какой точке России они встретят Новый год.

Всего за одну тысячу рублей жители Крыма могут добраться до Тамани. Гости города могут посетить музей под открытым небом «Атамань», в котором почувствовать дух казачьего быта. Неподалеку есть еще дом-музей Лермонтова.

В Мичуринске поезд Симферополь – Москва остановится в 22.40 31 декабря. Отмечается, что Мичуринск – единственный наукоград сельскохозяйственного направления. Центр города сохранил архитектуру XIX века и дух старой русской провинции.

В Рязани поезд Севастополь – Санкт-Петербург сделает остановку в 22.50 31 декабря. В Рязани расположено множество археологических памятников и объектов культурного наследия. В 50 километрах от города находится историко-ландшафтный музей «Старая Рязань», который не оставит туристов равнодушными.

Могут оказаться путешественники в новогоднюю ночь и в Ростове-на-Дону. Город встретит гостей красивыми памятникам, зданиями и мостами. В Ростове множество учреждений культуры и искусства, поэтому туристы в нем не заскучают.

Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, ввели в эксплуатацию в мае 2018 года. Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части сооружения. Крымский мост является самым длинным в России, его длина составляет 19 километров.

Железнодорожная часть моста на данный момент находится в стадии тестирования, инженеры проверяют работу автоматики на станциях.