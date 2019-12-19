Журналист Life рассказал секрет запоминающегося вопроса Путину

Москва, 19 декабря. Корреспондент Life Александр Юнашев в очередной раз заставил рассмеяться всех участников пресс-конференции президента России Владимира Путина.

Если в прошлом году журналист пытался узнать, когда женится глава государства, то в этом — предложил порадовать всех жен, «а может» и будущую супругу самого президента, сделав 31 декабря нерабочим днем.

«31 декабря, полстраны — не те, у кого сменный график — не работают, а только делают вид. Может, уже пора сделать день выходным, например, за счет рабочей субботы? Мы спокойно можем подготовиться к празднику. Наши жены вам «спасибо» скажут, а может быть и ваша будущая. Вы же сами год назад сказали, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь, а вы же порядочный», — обратился Юнашев к главе государства.

Вопрос заставил рассмеяться не только аудиторию, но и самого президента.

«Лучше если ваши жены будут говорить спасибо вам. Это будет укреплять семью. Семья — ячейка общества», — отреагировал Путин.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей Юнашев рассказал о своих впечатлениях от очередной пресс-конференции президента, поделился секретом удачного вопроса.

— Александр, вы не первый раз задаете Владимиру Владимировичу неожиданный вопрос, и всех радуете. Какие у вас впечатления от сегодняшней пресс-конференции?

— Это уже не первая моя пресс-конференция. Я понимаю схему, по которой она идет. Но сегодня, по-моему, было очень громко. Перекрикивали президента. Наверное, не очень красиво себя вели некоторые корреспонденты. Можно руку тянуть, но гул.

— Действительно, очень много журналистов, и не у всех есть шанс задать вопрос. У вас была такая возможность, так как вы в Кремлевском пуле?

— Да, мы в пуле. Песков сам сказал, что в самом начале он даст слово корреспондентам пула.

— Расскажите, как вы придумываете вопросы на пресс-конференцию.

— Не знаю. Из головы. Стараешься брать то, что всех волнует. Сегодня, мне кажется, 31 декабря всех волновало. Ряд губернаторов уже сами в инициативном порядке сделали 31 выходным. Тема на слуху, и я подумал, почему бы ее президенту не озвучить.

— В чем секрет креативности?

— Не знаю. В наличии креативности.

— Сегодня, как и в том числе на ваш вопрос, со стороны президента неоднократно звучали шутки. Как вы думаете, много ли было юмора, по сравнению с предыдущими годами?

— Мне кажется, что на предыдущих конференциях он больше шутил. Я даже записывал специально его словечки новенькие, которые он применяет. И столбик не очень большой (в этот раз. — Прим. ФАН).

— А что вы записали?

— Например, я раньше не слышал у него слова «вдули» — по поводу повышения тарифов (прозвучало сегодня. — Прим. ФАН). Донбасс порожняк не гонит — такого он еще не говорил. Вы придурки — такое яркое было — про тех, кто предлагал сдать Ленинград.

— По соотношению вопросов российских и зарубежных СМИ — не стоит ли увеличить долю участия коллег из других стран?

— Во-первых, они и так процентов 10% времени занимают. В какой-нибудь другой стране, например, в США — вы видели, чтобы мы приехали к Трампу, и 10 вопросов было от России и восемь — от Штатов. Нет, такого не бывает. Мировым СМИ дали слово, BBC, например, причем сам президент.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.