«Снегурочка» рассказала об эффективности «маскарада» на пресс-конференции Путина

Москва, 19 декабря. Журналист «Медиаметрикс» Наиля Насипулаева пришла на пресс-конференцию президента России Владимира Путина в костюме снегурочки. Представительница медиа стала одной из немногих, кто решился в этом году попытаться привлечь внимание главы государства ярким образом.

«У меня не получилось задать вопрос, поэтому — в следующий раз», — рассказала участница пресс-конференции корреспонденту Федерального агентства новостей.

По словам Насипулаевой, она ведет собственную телепрограмму и в ходе ежегодной встречи Путина с журналистами хотела пригласить президента стать героем одной из передач.

«Мой основной вопрос был про детский спорт — потому что дети – наше будущее – (меня интересовали. – Прим. ФАН) финансирование, отсутствие кадров в детском спорте», — отметила журналистка.

Она также ответила на вопрос корреспондента о том, стоило ли приходить в таком необычном наряде, если задать вопрос так и не удалось.

«Вы знаете, здесь около двух тысяч журналистов. Этим костюмом я привлекла внимание — не обязательно Владимира Владимировича, а масс – я озвучила этот вопрос для наших федеральных каналов. Он все равно пусть косвенно, но прозвучал. Поэтому я считаю, что это очень эффективно, и каждый человек должен придумать свои какие-то фишки или свои интересные идеи», — подытожила собеседница агентства.

Напомним, в этом году на пресс-конференцию были аккредитованы 1895 журналистов. Среди них представители федеральных, региональных, а также зарубежных СМИ. Заявки принимались от СМИ, имеющих аккредитацию в Роскомнадзоре, а также от иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.