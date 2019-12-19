МИД Египта осудил договоренности Турции с террористами ПНС Ливии

Каир, 19 декабря. Соглашения о «сотрудничестве» между Турцией и террористами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии препятствуют урегулированию кризиса в республике. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Главы МИД Египта и Италии обсудили ситуацию в Ливии, выразив обеспокоенность в связи с возможной эскалацией конфликта в республике на фоне подписания меморандумов о взаимопонимании между Турцией и террористами ПНС Ливии во главе с Файезом Сарраджем.

«Этот шаг представляет собой нарушение Схиратских соглашений, и противоречит усилиям по достижению всеобъемлющего урегулирования кризиса в Ливии», — говорится в сообщении МИД Египта.

27 ноября в Стамбуле состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главарем террористов ПНС Ливии Файезом Сарраджем, по итогам которой были подписаны соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море».

Подписание меморандума между Турцией и Триполи вызвало беспокойство со стороны властей Греции, Кипра и Египта. По их мнению, Анкара пытается легализовать военную поддержку террористов ПНС Ливии, нарушая оружейного эмбарго ООН.

В настоящее время незначительная часть Ливии контролируется террористами Правительства национального согласия, которое было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН.

Восточная часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами. В 2014 году Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.