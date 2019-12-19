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Технологии

Запасы золота в России неисчерпаемы благодаря современным технологиям

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Запасы золота в России неисчерпаемы благодаря современным технологиям

Москва, 19 декабря. Золото добывается даже на выработанных рудниках благодаря применению современных технологий. Как сообщают СМИ, нововведения делают запасы золота практически неисчерпаемыми.

Еще совсем недавно Кочкарский рудник считался бесперспективным и не разрабатывался с 1990-х годов. Однако профессиональным горнякам удалось реанимировать месторождение с помощью современных технологий, сообщает «Политэксперт».

Уже сегодня на объекте вновь добывают руду, в одной тонне которой содержится 0,7 грамма золота. Такая концентрация считается бедной, однако и такой материал может приносить прибыль.

Российские горняки отмечают, что развитие технологий в их отрасли позволяет не только добывать крупицы золота из тонн руды, но и обнаруживать новые месторождения с помощью современных поисковых комплексов.

По мнению специалистов, большая часть золотоносных ресурсов до сих пор не разведана, а современные методы разработки делают их практически неиссякаемыми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Росгеология и Республика Конго планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Документ будет предполагать взаимодействие сторон в сфере геологического изучения, поисков, оценки, разведки полезных ископаемых на территории африканской страны. Российские специалисты отметили значительные перспективы обнаружения новых месторождений полезных ископаемых в Конго.

 

 

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