«Щелкунчик» стал новогодней премьерой в Московском Губернском театре. ФАН-ТВ

В преддверии новогодних праздников в Кузьминках сцена Московского Губернского театра подарит юным зрителям сказочную премьеру. 21 и 22 декабря пройдут первые показы спектакля «Щелкунчик».

За время новогодних каникул дети смогут увидеть более двадцати постановок-историй о дружбе, сострадании и смелости.

«Щелкунчик» стал тринадцатым спектаклем для детей в репертуаре МГТ. В основу премьерной постановки легла сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Маленьких зрителей ждут яркие костюмы, декорации и мультимедийные 3D-проекции, которые станут мостиком в волшебный мир, где важна не внешность, а сострадание, смелость и доброта. За несколько дней до премьеры актеры и режиссер рассказали, как шла подготовка к спектаклю.

«Я надеюсь, что эта история многих затронет и попадет в самое сердце. Я думаю, что с каждым спектаклем будет появляться что-то новое. Это всегда здорово, когда актер продолжает жить в этом. Нет какой-то застройки определенной. Он для себя что-то открывает. Какой-то инсайт случится все равно», — рассказывает Ирина Токмакова, актриса, исполнительница роли Мари.

«Самое главное, чтобы зритель очутился в сказке и в доброте. И мне кажется нам это удалось», — поделился Евгений Сыркин, актер, исполнитель роли Щелкунчика.

По словам режиссера спектакля Аллы Решетниковой, некоторые технические моменты еще дорабатываются, однако все основные идеи удалось воплотить в жизнь.

«Мы в предвкушении чуда рождественского, нам кажется оно случилось. Во всяком случае во время репетиционного процесса, то что творилось на площадке, это можно назвать чудом. Каким-то счастьем творческим, радостью, и мы надеемся, что мы это будем передавать и транслировать в зал. Мы попытались во всяком случае создать с одной стороны историю, которая не противоречит классическим канонам гофмановским, но при этом адекватно, созвучно сознанию современного зрителя. Есть какие-то текстовые нюансы современные, есть нюансы психологические, для нынешнего зрителя, и конечно видеоряд, и все, что мы в качестве современного театра уже преподносим. Мы надеемся этим самым, мы не опровергаем канонов Гофмана, а наоборот помогаем им снова и снова жить с нами и быть актуальными», — говорит Алла Решетникова, режиссер спектакля.

Алла Решетникова также рассказала, что спектакль будет интересен не только детям, но и их родителям, поскольку в постановке очень много шуток адресовано взрослым. Идея поставить «Щелкунчика» на сцене Московского Губернского театра принадлежит его художественному руководителю, народному артисту России Сергею Безрукову. На подготовку ушло всего два месяца, поскольку актеры искренне полюбили новый спектакль.