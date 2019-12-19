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В Подмосковье прививки от гриппа сделали 3,3 миллиона человек

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вакцинациВ Подмосковье прививки от гриппа сделали 3,3 миллиона человек

Москва, 19 декабря. Около 3,3 миллиона человек сделали прививки от гриппа с начала кампании в Подмосковье. Среди них более 2,3 миллиона взрослых и 936 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Подходит к концу кампания по вакцинации против гриппа. Закуплена современная, четырехвалентная вакцина от гриппа, действующая сразу против четырех штаммов вируса», – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

Отмечается, что противовирусная прививка доступна в поликлинике по месту жительства, передает РИАМО.

Для этого необходимо обратиться к врачу-терапевту, в случае с ребенком — к врачу-педиатру, который проведет осмотр на предмет противопоказаний и направит на процедуру.

 

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