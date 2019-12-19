Участницам российской группы «Воровайки» запретили въезд на Украину

Киев, 19 декабря. Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что сообщения о возможном прибытии на Украину российской группы «Воровайки» вызвали «большой резонанс» в украинском обществе, после чего им был запрещен въезд на территорию страны.

«Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — говорится в сообщении.

«Воровайки» планировали провести концертный тур на Украину в феврале 2020 года. Однако депутаты от возглавляемой Петром Порошенко партии «Европейская солидарность» обратились в СБУ с требованием запретить участницам российской группы въезд на территорию Украины.

Стоит отметить, что власти Украины периодически задерживают на границе россиян, которые пытаются въехать в страну, после чего выносят решение о запрете посещения на пять лет. Так, в 20218 году Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну почти 6,5 тысячи россиян.

Кроме того, украинские власти запрещают въезд в страну российским артистам и певцам, которые посещали Крымский полуостров или поддержали воссоединение Крыма с Россией.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».