Ходорковский выбрал для информационной войны «Новую газету» за отсутствие принципов

Москва, 19 декабря. Беглый олигарх Михаил Ходорковский не случайно выбрал для информационной войны именно «Новую газету». Это издание занимает самую крайнюю, самую оппозиционную позицию в России, напомнил сенатор Сергей Калашников.

Политик подчеркнул, что авторы фейковых статей «НГ» должны быть наказаны по закону.

«Если газета пишет явную ложь, оскорбительную ложь, на это у нас существует законодательство, обеспечивающее соответствующее преследование», — добавил он в комментарии изданию InfoReactor.

По его словам, сотрудничество спонсора террористов Михаила Ходорковского с «Новой газетой» не вызывает у него никакого удивления.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало несколько частей расследования о связях «Новой газеты» с террористами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1. По данным ФАН, корреспонденты «НГ» , очень громко заявляя о своей приверженности демократии, на самом деле занимаются самой обычной «заказухой», а заказчиком ее выступает никто иной как сбежавший из России судимый олигарх Михаил Ходорковский.

Так, по данным источника ФАН, один заказной материал в «Новой газете» стоит порядка двух миллионов рублей. Есть даже система скидок: «свои» платят порядка миллиона. Чтобы в течение месяца «НГ» публиковала лживый компромат владельцам издания нужно отстегнуть 50 млн рублей. Один из корреспондентов «НГ» Денис Коротков сотрудничал с террористами ИГ1. Его телефон был обнаружен в вещах боевиков, ликвидированных в Дейр-эз-Зоре. На деньги Ходорковского игиловцы сливали Короткову данные с полей, которые он затем использовал в своих фейковых материалах о САР.

Отметим, что за распространение фейков и публикацию заведомо ложной информации ради отработки заказа издание привлекают к суду, и многочисленные процессы оно с треском проигрывает. С 2013 года «НГ» успела выплатить многие сотни тысяч рублей штрафов за клевету.

1 Организация запрещена на территории РФ.