Давидыч рассказал, как банда вымогателей терроризирует популярных блогеров

Москва, 19 октября. Многие популярные блогеры подвергаются вымогательствам и угрозам со стороны неизвестных преступников, которые требуют у них миллионы в обмен на покровительство. Об этом заявил видеоблогер Эрик Давидыч.

«Я столкнулся с невероятной ситуацией на протяжении пяти-шести месяцев. С этой ситуацией, кроме меня, столкнулась куча других блогеров, но они молчат», — признался он в комментарии телеканалу 360.

Давидыч рассказал, что лично у него преступники вымогали 25 миллионов рублей, но он всякий раз отказывал и тогда, против него начали устраивать провокации. Например, недавно во время съемок в него плюнули.

Мужчина уверен, что это было сделано специально. Тот, кто плюнул, просто пытался спровоцировать его и затеять драку. Такой вывод видеоблогер сделал потому, что недоброжелатель снимал все свои действия на камеру смартфона.

Но плевок все-таки вещь неприятная, но безобидная, в отличие от ситуации, когда тебе угрожают огнестрельным оружием. С таким блогеру тоже довелось столкнуться в июне. По словам Давидыча, его атаковал некий Зелемхан, который, грозил ему предметом, похожим на пистолет, и утверждал, что рассказал, что популярные блогеры должны платить.

По данным собеседника телеканала, в YouTube якобы есть целая группа людей, которая контролирует всех блогеров, собирает дань, стравливает блогеров друг с другом. От их рук, как уточнил Эрик, пострадал и его «коллега» Эдвард Бил, заплативший вымогателям два миллиона рублей.