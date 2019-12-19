Ольга «Конституция» Мисик попыталась помешать работе полиции, оцепившей место стрельбы в Москве

Сегодня вечером, 19 декабря, в центре Москвы произошла перестрелка. По предварительным данным, неизвестный предпринял попытку нападения на здание ФСБ на Лубянской площади. Силовые структуры сработали оперативно и в целях безопасности гражданского населения оцепили район инцидента. Однако некоторые москвичи начали мешать правоохранительным органам выполнять свои прямые обязанности и попытались прорваться в опасную зону.

Как оказалось, девушка, намеревавшаяся пробиться через оцепление — Ольга Мисик, известная под прозвищем «Конституция». Минувшим летом она принимала участие в массовых беспорядках в центре Москвы и даже сама их организовывала. В соцсетях она прославилась после того, как зачитала Конституцию России перед оцеплением полиции.

Вероятно, Мисик намеревалась и в этот раз попиариться на фоне силовиков, сочтя это уместным даже в столь опасной ситуации. Такими действиями она поставила под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих — полицейские были вынуждены отвлечься на юную оппозиционерку, а не обеспечивать безопасность случайных прохожих.