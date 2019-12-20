Сирия, 20 декабря. ВКС РФ нанесли урон боевикам группировки «Ахрар аш-Шам» в Южном Идлибе. Девять человек были ранены под огнем исламистов в городе Алеппо. Турецкие военные покидают посты наблюдения на границах «Большого Идлиба», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли урон исламистам «Ахрар аш-Шам» в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели подрывные работы в Алеппо и его окрестностях; нанесли ответные удары по укреплениям боевиков к юго-западу от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: предприняла масштабную атаку на позиции сил САР на юге Идлиба; угрожала организовать теракты в крупных городах Сирии в случае наступления САА в Идлибе.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре; подверглись нападению группы радикалов к западу от Ракки; потеряли двух боевиков во время налета неизвестных у города Меркада в Хасаке; обвинялись в организации взрыва в городе Тель-Халаф на границе с Турцией.

ВС Турции и протурецкие силы: пережили взрывы на севере Ракки и Хасаки; покидают посты наблюдения на окраинах «Большого Идлиба»; совместно с военной полицией РФ провели патрулирование территории в северной части Хасаки.

Международная коалиция: оказывала поддержку курдским боевикам в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Юго-западнее административного центра провинции накануне возобновились перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. По данным новостного агентства SANA News, столкновения начались после ударов исламистов по одному из жилых кварталов Алеппо — Аль-Хамдании. Как стало известно позднее, жертвами обстрела стали как минимум девять мирных жителей, в том числе дети. В качестве ответных действий правительственные подразделения открыли огонь по расположениям радикалов на окраинах населенных пунктов Джазрайя, Хан Туман и Хан аль-Асаль, передавал интернет-портал Baladi News.

Тем временем состоялся новый этап работ по разминированию местности в административном центре провинции и прилегающих районах. Сирийские медиапорталы сообщали о том, что саперы инженерных подразделений армии САР зачищали территорию от оставленных джихадистами незаконных бандгрупп мин и СВУ в квартале Ар-Рамуса и восточном пригороде Алеппо Джибрин.

Вечером вновь вспыхнули столкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами в районе Тель-Рифата. Twitter-канал (north_syria) передавал, что противники вели перестрелки на окраинах населенных пунктов Шаварга и Калаат Шеварга.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новые рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и международной коалиции прошли вдоль восточного побережья реки Евфрат в Дейр-эз-Зоре. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), сперва обыски, обернувшиеся задержанием трех сирийцев, состоялись в лагере для беженцев неподалеку от города Ас-Сава северо-западнее административного центра региона, позднее в поиске пособников ИГ1 силы союзников также обследовали территорию населенного пункта Ас-Сабха севернее Аль-Бусейры.

Однако это не позволило курдским радикалам избежать новых вылазок неизвестных. Во второй половине дня тот же источник заявлял о нападении на контрольно-пропускной пункт SDF на окраине деревни Аль-Хиссан.

Провинция Идлиб

В минувшие сутки обострился вооруженный конфликт между правительственными войсками с одной стороны и боевиками союзных бандформирований «Тахрир Аш-Шам» и «Хуррас Ад-Дин» с другой. Telegram-канал (NovostiDamask) сообщал, что джихадисты предприняли сразу две попытки атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА). Первая произошла в районе города Ат-Тамания и была успешно отражена военнослужащими САА, которым удалось нанести урон радикалам в военной технике. Вторая, участие в которой приняли порядка 200 боевиков, имела место недалеко от населенных пунктов Умм-Халахиль и Аз-Зарзур. Несмотря на то, что силы САР не допустили проникновения джихадистов на подконтрольные им территории, во время ожесточенных столкновений были ранены 12 сирийских солдат. Со своей стороны, «Джебхат ан-Нусра»1*** потеряла трех членов группировки.

После полудня в зонах контроля исламистов возобновили работу российские ВКС. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что авиаудары ВКС РФ пришлись по военному штабу «Ахрар аш-Шам» поблизости от населенного пункта Маар-Шурин, что привело к уничтожению пяти боевиков. Кроме того, ВКС РФ осуществили боевые вылеты в районе Хан ас-Субуля. Позднее позиции исламистов также подверглись воздушной атаке ВВС Сирии. Боевики «ан-Нусры», в свою очередь, заявили о том, что в случае начала освободительной операции САА, джихадисты организуют теракты в ряде крупных городов Сирии.

Новостной портал Al Masdar News сообщал, что новые провокации боевиков подвигли вооруженные силы Турции начать вывод своих подразделений, базирующихся на постах наблюдения на окраинах зоны «Большого Идлиба». Как известно, пункты для мониторинга были установлены с целью контроля за соблюдением режима тишины на линии соприкосновения сил САА и боевиков.

Провинция Ракка

Очередной взрыв произошел на ранее оккупированной курдскими радикалами территории в приграничных с Турцией районах. По данным медиапортала Halab Today TV, детонировало СВУ, которое было заложено в деревне Аль-Лувейбида юго-западнее Тель-Абьяда. Жертвой инцидента стал один из мирных жителей.

Между тем к западу от административного центра провинции в населенном пункте Аль-Сальхабия атаке подвергся патрульный отряд «Демократических сил Сирии» (SDF). Агентство новостей Al Nour передавало, что несколько курдских радикалов были убиты или ранены. В совершении нападения подозреваются подпольные ячейки «Исламского государства»1.

Агентство новостей Al Nour передавало, что курдские боевики возводили новые укрепления неподалеку от административного центра провинции с целью снизить уровень дезертирства из SDF.

Провинция Хасака

Очередной российской-турецкий конвой осуществил патрулирование приграничных территорий на севере Сирии. По информации Минобороны РФ, накануне в 10.00 объединенные силы союзников выдвинулись со стороны населенного пункта Дейруна-Ага и направились на запад. В составе колонны находились российские бронированные автомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Kirpi» вооруженных сил Турции, а также порядка 50 солдат обеих стран. Прикрытие с воздуха конвою обеспечивали ВКС России.

Тем временем на юге региона вблизи населенного пункта Меркада произошел новый налет неизвестных боевиков на один из контрольно-пропускных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF). Агентство новостей Al Nour передавало, что двое вооруженных людей на мотоциклах застрелили двух курдских боевиков.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Тель-Халаф, расположенном у сирийско-турецкой границы на севере Хасаки. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передавал, что в его организации подозреваются курдские радикалы. Инцидент привел к гибели пяти и ранению еще 11 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.