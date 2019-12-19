Пять человек пострадали при стрельбе в центре Москвы

Москва, 19 декабря. Пять человек пострадали при стрельбе на Большой Лубянке в центре столицы. Об этом рассказали в российском Минздраве.

«Медицинская помощь оказывается пяти пострадавшим в результате стрельбы в Москве», — уточнили в министерстве.

Ранее Минздрав сообщал, что тяжелые ранения во время атаки получили два сотрудника спецслужбы, один скончался.

Напомним, неизвестный мужчина открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка вечером 19 декабря в центре Москвы. Преступник был нейтрализован. Его личность устанавливается.

В ФСБ сообщили, что он действовал в одиночку. В ведомстве также опровергли информацию о том, что ему удалось проникнуть в здание спецслужбы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».