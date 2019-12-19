Кадровая чехарда у террористов ПНС связана с близостью конца оккупации Ливии — Малькевич

Москва, 19 декабря. Глава общественной палаты РФ по СМИ и председатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич выразил надежду, что членов преступного Правительства национального согласия Ливии ждет трибунал.

Напомним, с конца апреля Ливийская национальная армия код командованием Халифы Хафтара проводит очередной этап антитеррористической операции «Аль-Карама» по освобождению Триполи, оккупированного ПНС Ливии.

ПНС сотрудничает с запрещенными в России террористическими группировками. В частности, Файез Саррадж и его ближайшие соратники тесно связанны с боевиками запрещенный в РФ организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. При этом страны Запада закрывают на это глаза, что еще больше дестабилизирует обстановку в Ливии.

По последним данным, ливийское бандформирование «Революционеры Триполи», тесно связанное с террористическим ПНС, назначило себе нового командира в лице Айюба Бураса. Он тут же группировки приказал арестовать за убийство нескольких человек Хайтэма ат-Таджури. Этот ранее занимал должность Бураса.

Малькевич считает, что это говорит о том, что конец оккупации в Ливии близок и члены разрозненных банд ПНС Ливии сильно напуганы действиями Хафтара, поэтому пытаются уйти от ответственности за свои преступления, и кадровые перестановки направлены именно на это.

«Я всю эту кадровую чехарду безусловно связываю с паникой, которая сейчас началась у самозванцев, придумавших себе название ПНС, — заявил Малькевич в комментарии изданию «Слово и дело». — Удавка стягивается на горле террористов, поэтому крысы начинают бежать с корабля и начинают искать крайних, валить вину с одного на другого».

Он также не исключил, что совсем скоро представители так называемого официального Триполи начнут отрекаться от Сарраджа и убеждать в том, что ждали освобождения от его террористического ига.

«Я надеюсь, что после того, как все завершится, будет создан международный трибунал по Ливии. Надеюсь, что от ответственности не уйдет и Саррадж», — подчеркнул Малькевич.

Глава ФЗНЦ напомнил, что Саррандж врал в Сочи на форуме Россия — Африка о том, что якобы ничего не знает о том, что творится в Ливии.

«Теперь Саррадж и его окружение заняты тем, что судорожно допиливают последние ресурсы, выдаивают все из страны, чтобы сбежать», — заключил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.