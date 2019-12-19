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Стрелок на Лубянке действовал в одиночку, заявили в ФСБ

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Стрелок на Лубянке действовал в одиночку, заявили в ФСБМосква, 19 декабря. Мужчина, открывший стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, был один. Об этом заявили в центре общественных связей ведомства.

В ФСБ опровергли информацию о том, что открывших огонь на Большой Лубянке было трое. 

Ранее неизвестный мужчина начал стрельбу в центре столицы. В результате атаки погибли двое сотрудников ФСБ. По данным ведомства, нападавший нейтрализован, его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

О ситуации на Лубянке оперативно докладывают президенту России Владимиру Путину.

Источник: РИА Новости
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