Стрелок на Лубянке действовал в одиночку, заявили в ФСБ

Москва, 19 декабря. Мужчина, открывший стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, был один. Об этом заявили в центре общественных связей ведомства.

В ФСБ опровергли информацию о том, что открывших огонь на Большой Лубянке было трое.

Ранее неизвестный мужчина начал стрельбу в центре столицы. В результате атаки погибли двое сотрудников ФСБ. По данным ведомства, нападавший нейтрализован, его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

О ситуации на Лубянке оперативно докладывают президенту России Владимиру Путину.