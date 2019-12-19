В Ассоциации аллергиков России рассказали, как правильно ухаживать за елками

В результате проверок Роскачества в искусственных елках обнаружено превышение норм формальдегида, что является серьезной угрозой для здоровья, в том числе это может привести к заболеваниям аллергического характера, способствовать плохому настроению и вызывать регулярные головные боли. Директор Ассоциации аллергиков и атопиков России Татьяна Зверева рассказала о возможных угрозах здоровью и дала рекомендации по обращению с натуральными и искусственными елками.

Роскачество провело тестирование искусственных елок семи брендов стоимостью от 3 до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей по 34 показателям. Специалисты были обеспокоены резким запахом полиэтилена, а также выделением ядовитого вещества формальдегида, который даже в низких концентрациях раздражает кожу, глаза и носоглотку.

Эксперты по аллергии отмечают, что формальдегид может нанести вред не только аллергикам, и советуют выбирать сертифицированные елки, которые не содержат никаких вредных веществ, опасных для здоровья. В то же время, натуральная елка еще не значит безопасная.

«Нам кажется, что все натуральное является самым полезным, но это работает не всегда, потому что есть люди, которые болезненно реагируют на пыльцу и смолу сосновых, и им совершенно точно не подходят настоящие сосны и елки», — отмечает Зверева.

Что касается искусственных елок, то, по рекомендациям эксперта, при их покупке обязательно проверять сертификат качества, а также не стоит покупать дешевые деревья. Кроме этого, как отмечает Татьяна Зверева, в дальнейшем необходимо тщательно ухаживать за елками.

«Но есть еще такой момент: искусственные елки обычно долго хранятся, причем, где угодно: на балконе, в подвале, замотанные в полиэтилен... и во время хранения они накапливают остатки пыли и плесени. Поэтому перед тем, как поставить елку, хоть искусственную, хоть настоящую, обязательно нужно ее промыть и, возможно, даже обработать противопылевыми средствами от пылевых клещей. Искусственную елку нужно каждый год промывать в ванной, сушить и обрабатывать специальными спреями», – советует эксперт.

Также специалисты рекомендуют почаще проветривать комнату, где стоит елка. Ни в коем случае нельзя ставить дерево в детской комнате. И не стоит держать его в доме больше двух недель.