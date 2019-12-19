Путин получает оперативную информацию о ситуации со стрельбой в центре Москвы

Москва, 19 декабря. Президенту России Владимиру Путину оперативно докладывают о ситуации со стрельбой на улице Большой Лубянке в центре Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, президенту доложено», — заявил он.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл огонь из автоматического оружия в районе Лубянки в центре столицы. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, стрелок был уничтожен. В настоящее время устанавливается личность нападавшего.