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ФСБ подтвердила гибель одного сотрудника спецслужбы при стрельбе на Лубянке

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ФСБ подтвердила гибель одного сотрудника спецслужбы при стрельбе на Лубянке

Москва, 19 декабря. Один из сотрудников Федеральной Службы Безопасности погиб во время стрельбы на Лубянке. Данные об этом официально подтвердили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

«Открывший стрельбу в центре Москвы действовал в одиночку, проникновения в здание ФСБ не было», — подчеркнули в спецслужбе.

Как сообщалось ранее, неизвестный преступник открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы в четверг вечером. ЧП произошло около дома №12. Злоумышленник был нейтрализован. Его личность устанавливается.  Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что о случившемся было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

В настоящее время Большая Лубянка перекрыта для движения автомобилей. В Московском метрополитене предупредили о том, что на станции «Лубянка» возможны ограничения на вход и выход.

 

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