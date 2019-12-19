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Два сотрудника ФСБ госпитализированы с тяжелыми ранениями после стрельбы на Лубянке

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Два сотрудника ФСБ госпитализированы с тяжелыми ранениями после стрельбы на Лубянке

Москва, 19 декабря. Два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения во время стрельбы в центре Москвы, открытой неизвестным. Об этом сообщает Минздрав РФ.

«Два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения», — сообщили в министерстве.

Стрельбу возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве открыл неизвестный мужчина. Согласно данным ведомства, стрелок нейтрализован, его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил по факт инцидента уголовное дело по статье 317 УК РФ «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

По информации RT, президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о случившемся.

Источник: РИА Новости
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