СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на Лубянке

Москва, 19 декабря. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» после стрельбы в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко рассказала, как квалифицируют инцидент следователи.

«По факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — сообщила Петренко, передает RT.

Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ, на улице Большая Лубянка в Москве. В ФСБ заявили, что преступник нейтрализован, его личность устанавливают правоохранители.

Также сообщается, что в результате инцидента пострадало несколько человек.

По информации RT, президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о случившемся.