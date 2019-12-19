Мошенники могут работать под видом компьютерных мастеров

Уссурийск, 19 декабря. Россиян призывают присматриваться к специалистам по ремонту компьютерной техники, работающим на дому. Участились случаи мошенничества.

Такие индивидуальные предприниматели ходят по квартирам и выставляют счет, равный цене на новый компьютер, сообщает Deita.ru.

Россиянам следует избегать мастеров по ремонту или настройке, чьи рекламные листовки разбрасывают в подъездах или развешивают на рекламных столбах.

Подобные объявления сулят скидки для жителей района или пенсионеров, но на практике все оказывается печально. Показательным является случай произошедший в Уссурийске Приморского края.

Семейной паре пенсионеров выставили счет в более, чем 15 тысяч рублей за работу, которая уложилась в полтора часа. Прибывший по вызову «специалист» разобрал устройство, покопался там, потом собрал и спросил, как давно переустанавливали Windows. Пожилые люди согласились на переустановку системы и установку антивируса. За свою работу мастер выставил старикам счет в 15 тысяч рублей. В сервисном центре подобная услуга обошлась бы в 5 тысяч рублей.

Пенсионеры вызвали полицию и оплатили только 5 тысяч — за чистку кулера и сборку-разборку ноутбука. Полицейские составили протокол.