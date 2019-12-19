Террористы ПНС похитили политического оппонента Файеза Сарраджа

Организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан заявила о похищении вооруженными группировками своего лидера Абд аль-Монейма Сануси и возлагает ответственность за безопасность арестованного на главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа лично.

Сообщается, что группа вооруженных лиц в масках и на автомобилях без опознавательных знаков ворвались штурмом в гостиницу «Аль-Тауфик» в Аль-Дахре. В тексте опубликованного заявления говорится, что, когда очевидцы спросили боевиков о том, кто они и откуда, те ответили, что работают на силы специального сдерживания RADA; однако руководство группировки заявило, что не знает о происходящем.

«На данный момент мы не знаем, где находится господин Абд аль-Монейма Сануси. Его удерживают в неизвестном месте официальные органы безопасности Ливии. Мы сделали такой вывод на основании того, что эти люди боевики RADA свободно передвигаются по центру столицы. Вооруженные, в масках, на тонированных автомобилях без номеров и опознавательных знаков. Они не разрешают Абд аль-Монейму Сануси связываться с семьей и друзьями», — говорится в тексте заявления.

«Фанзания» запросила у структур ПНС информацию о местонахождении, условиях содержания и причинах похищения Сануси:

«Мы требуем, чтобы нам выдали его местонахождение, а также рассказали об условиях содержания и причинах его задержания, которое нарушает права человека и все юридические процедуры ареста. «Фазания» будет продолжать работать в этом направлении, используя исключительно мирные правовые и политические средства для достижения интересов народа Феццана и в целом ливийского народа», — говорится в тексте заявления.

Неофициальная ливийская тюрьма «Митига» находится в Триполи и контролируется боевиками местного бандформирования RADA, которое официально входит в состав «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. О тюрьме и ее «персонале» неоднократно писали в докладах СБ ООН — эксперты международной организации обвиняли боевиков RADA в пытках, насилии, убийствах, работорговле, а также похищении и незаконном удержании людей в «Митиге» ради выкупа.

Напомним, в настоящее время в неофициальной ливийской тюрьме содержатся двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Террористы RADA похитили их в мае 2019 года и без предъявления обвинений поместили в тюрьму. К россиянам также на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката.