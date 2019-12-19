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ФАН-ТВ
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Четверо полицейских и один гражданский погибли в ДТП в Алтайском крае. ФАН-ТВ

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В Алейском районе Алтайского края столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ-21074 и легковушка Toyota Corolla Fielder. Авария произошла на 146-м километре трассы А-322. В результате погибли четверо полицейских и один гражданский. 
Известны имена погибших полицейских:
подполковник Борисова Ольга Федоровна 1971 г.р.
майор Креймер Константин Андреевич 1984 г.р.
лейтенант Киргиянов Александр Владимирович 1987 г.р.
капитан Саратовкина Ольга Николаевна 1980 г.р.
Еще одна сотрудница прооперирована в Алейской центральной больнице. Сейчас она находится в реанимации.

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