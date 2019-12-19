Четверо полицейских и один гражданский погибли в ДТП в Алтайском крае. ФАН-ТВ

В Алейском районе Алтайского края столкнулись служебный автомобиль полиции ВАЗ-21074 и легковушка Toyota Corolla Fielder. Авария произошла на 146-м километре трассы А-322. В результате погибли четверо полицейских и один гражданский.

Известны имена погибших полицейских:

подполковник Борисова Ольга Федоровна 1971 г.р.

майор Креймер Константин Андреевич 1984 г.р.

лейтенант Киргиянов Александр Владимирович 1987 г.р.

капитан Саратовкина Ольга Николаевна 1980 г.р.

Еще одна сотрудница прооперирована в Алейской центральной больнице. Сейчас она находится в реанимации.