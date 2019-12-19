Антироссийские фейки и вбросы лишили «Новую газету» доверия читателей

Москва, 19 декабря. Редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов полностью уничтожил репутацию издания и потерял доверие читателей. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в котором раскрывается «внутренняя кухня» антироссийского издания «Новая газета». Журналистам ФАН удалось выяснить стоимость публикации заказных компрометирующих материалов и фейков в «Новой газете».

По данным источника ФАН, минимальная стоимость заказной публикации в «Новой газете» составляет не менее 1,5 миллиона рублей. При этом источник подчеркнул, что Дмитрию Муратову безразлично с кого брать деньги за публикацию фейков в «Новой газете». Главными заказчиками «Новой газеты» оказался беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, а также американские фонды, которые якобы отстаивают «демократические ценности».

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов окончательно уничтожил репутацию издания, превратив его в желтую газетенку, передает Nation News.

«Что касается главного редактора «Новой газеты», то его будущее определяют владельцы издания. Если предположить, что газета им была нужна, чтобы иметь нормальный бизнес, то, конечно, главный редактор им этот бизнес полностью подорвал. Очевидно, что они получили абсолютно грязную, желтую газетенку, от которой отворачиваются читатели», — отметил Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Вторая часть расследования была посвящена связям США с боевиками ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В третьем материале ФАН рассказывалось о военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также о героизме россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывалось о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии. В американскую сеть антироссийских СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.