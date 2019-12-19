Нью-Йорк, 19 декабря. Бельгия, Германия и Кувейт после консультаций с Россией представили в Совете Безопасности ООН измененный вариант проекта резолюции по трансграничной помощи Сирии. Ожидается, что голосование по нему состоится в ближайшие часы.

Предложенный документ удовлетворяет требования российской стороны частично, поэтому не исключено, что сегодня Россия выставит на голосование и собственный вариант резолюции, передает ТАСС.

Тройка стран, представивших альтернативный российскому вариант резолюции, предлагала увеличить с четырех до пяти число пропускных пунктов, через которые ООН может доставлять гуманитарную помощь без согласования с Дамаском.

Новый проект подразумевает возобновление решений резолюции 2165 с исключением пропускного пункта Аль-Раматха, находящегося на границе с Иорданией, на 12 месяцев — до 10 января 2021 года, и необходимость проведения через полгода дополнительного анализа ситуации.

В Совбезе провели закрытые консультации по этой теме. По их итогам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва «не в восторге от так называемых трансграничных гуманитарных операций».

Трансграничная помощь не подразумевает разрешение Дамаска, поэтому Москва считает, что такой механизм утрачивает свою актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия направила в Совбез ООН на рассмотрение свой вариант резолюции, подразумевающий продолжение трансграничных поставок в течение полугода и только через два блокпоста. Москва предложила исключить на шесть месяцев КПП Аль-Раматха и Эль-Ярубия. Кроме того, в своем проекте российская сторона подчеркнула важность доставки гуманитарной помощи во все наиболее пострадавшие регионы Сирии, прежде всего в Идлиб, и призвала ООН ужесточить контроль за доставляемыми грузами и их распределением.

ФАН провел большое расследование о ситуации в Сирии, в котором рассказал о том, какие либеральные СМИ в России сотрудничают с боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и как полученные от террористов данные использовал автор фейков о ЧВК «Вагнера» Денис Коротков. Также ФАН представил факты, подтверждающие участие США в создании, поддержке и финансировании ИГ1 в Сирии, и узнал, каким было первое появление в оккупированном боевиками государстве российских военных, и как шли их успехи в борьбе с экстремизмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.