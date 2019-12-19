Александр Беглов посетил Боткинскую больницу Петербурга после жалоб президенту. ФАН-ТВ

На большой пресс-конференции с Владимиром Путиным журналистка из Петербурга пожаловалась на ужасное состояние Боткинской больницы.

По ее словам, в одном из старейших медучреждений в центре города бегают крысы и тараканы. Президент пообещал обсудить проблему с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Не дожидаясь встречи, градоначальник Северной столицы в экстренном порядке лично посетил Боткинскую больницу и встретился с главврачом медучреждения. По словам главврача больницы Алексея Яковлева, медучреждение действительно нуждается в ремонте, однако в корпусах, где живут пациенты нет ни крыс, ни тараканов.

«Есть проблемы по сантехнике и прочее, потому, что это очень старые корпуса и планируется их приведение в порядок шаг за шагом. Сейчас выполнялись в 2019 году проектные работы по ремонту и по благоустройству территории, мы надеемся, что на будущий год наступят работы по исполнению», — рассказал Алексей Яковлев, главврач больницы им. Боткина

Напомним, Боткинская больница, построенная в конце XIX века, является одной из старейших больниц Петербурга. Из двух с половиной десятков корпусов на территории клиники тринадцать являются объектами культурного наследия, однако находятся они в плачевном состоянии.