Москва, 19 декабря. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад считает, что цифровизацией экономики страны должны заниматься компании и специалисты из России. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Саблин после встречи с сирийским лидером.

Парламентарий рассказал, что на встрече шла речь о восстановлении экономики страны, и в частности затрагивались вопросы создания цифровой экономики с участием российских специалистов.

«Асад сказал, что это важнейшая задача, что необходима синхронизация всех созданных систем», — отметил Саблин.

По его словам, президент Сирии сказал, что «необходим комплексный подход к решению этой государственной задачи, что нашло полное согласие с российской стороны».

Асад напомнил, что эта сфера ему близка.

«Когда он вернулся после учебы за границей в Сирию, первые два года он работал в сирийской ассоциации по информатизации», — заметил парламентарий.

Как сообщает политик, по мнению Асада цифровизацией экономики и государственного управления Сирии должны заниматься специалисты из РФ, «потому что обеспечение безопасности информации — очень трудная и важнейшая задача».

Ранее ФАН опубликовал серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. В первой части материалов идет речь о связи автора фейков про ЧВК «Вагнера», корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с запрещенным в России «Исламским государством»1. Второй цикл расследований рассказывает о поддержке ИГ1 со стороны США. Третий материал повествует о россиянах, которые освобождают Сирию от боевиков. Четвертое расследование вскрывает схему финансирования США либеральных СМИ для публикации фейков о Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.