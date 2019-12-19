США устроили внесудебную расправу над Джулианом Ассанжем у всех на глазах

Американские власти и медиа безостановочно рассказывают о том, что право человека на свободный и независимый суд священно и незыблемо. Штатные пропагандисты из CNN, NBC News, Fox News наперебой кричат, что любой субъект американского правосудия, неважно гражданин США, иностранец или юридическое лицо, имеет твердые гарантии на проведение гуманного и справедливого судебного разбирательства. Казалось бы, чтобы подчеркнуть свой моральный авторитет Соединенные Штаты должны доказывать это постоянно при помощи громких и ярких примеров. Однако все происходит с точностью до наоборот. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Расправа над свободой слова

На международной арене американская судебная власть ведет себя не как это принято в цивилизованном мире, а выступает образцом средневекового правосудия. Когда в апреле текущего года общественный активист и самый известный борец за свободу слова современной эпохи Джулиан Ассанж был выдворен из эквадорского посольства в Лондоне, где он находился в течение без малого семи лет, Минюст США сразу же выдвинул против него обвинения по 18 статьям. Хотя ранее власти США обещали оставить Ассанжа в покое.

После прихода Дональда Трампа в Белый дом ни один американский политик вслух не заявлял, что США намерены устроить расправу над основателем WikiLeaks, который сделал достоянием мировой общественности преступления США в Ираке и Афганистане. Более того, звучали призывы о помиловании Ассанжа.

Однако позднее Ассанж под давлением все тех же США потерял дипломатическую неприкосновенность и был арестован британскими властями. Американская юстиция моментально выкатила против него целую серию тяжелейших обвинений, часть из которых попросту высосана из пальца. После этого досудебные приготовления и обсуждение вопроса об его экстрадиции из Великобритании в США стали напоминать садистский спектакль, чем нормальную юридическую процедуру.

Сперва Ассанж подвергся психологическим пыткам, что было подтверждено даже экспертом ООН. Затем основателя WikiLeaks лишили любого общения с посетителями и доступа к информации. По сообщениям его сторонников, Ассанжа держат 23 часа в сутки в одиночной камере. После чего по излюбленной практике американского «правосудия» Ассанжу отказали в ознакомлении с доказательствами по обвинениям против него и связи с адвокатами.

США не нужен живой Ассанж

На этой неделе группа из 100 авторитетных медицинских экспертов заявила, что Ассанж может погибнуть из-за ужасающих условий заключения. Однако США никак не отреагировали на это предупреждение.

Важно понимать, живой Ассанж на открытом судебном процессе опасен для США, потому что заранее понятно на чьей стороне будут симпатии подавляющей части общества. Происходящее с Ассанжем по всем признакам — это организованное, спланированное и наглядное преступление США против человечности и свободы слова.

Независимо от того, удастся ли активистам вырвать Ассанжа из смертельных объятий США, одно можно сказать точно: портрет создателя WikiLeaks наравне с Че Геварой станет символом борьбы против международного произвола. Он будет изображен на майках, футболках и флагах борцов за правду по всему миру. Каждый, кто сегодня совершает демонстративное убийство Ассанжа, обречен на забвение.

Эффект от публикаций WikiLeaks в 2011 и 2012 годах был огромен. Именно тогда мир узнал, что американские спецслужбы и армия массово пытают заключенных в Ираке и Афганистане. Все узнали, что они убивают мирных жителей ради забавы. Извращенные привычки солдат и офицеров армии США стали известны всем.

После этих разоблачений уже мало кто мог поверить, что военное присутствие США на Ближнем Востоке имеет хоть какое-то оправдание. Осколки информационной бомбы, сброшенной Ассанжем, поразили не только Джорджа Буша-младшего, но и Барака Обаму и Хиллари Клинтон. Последняя предлагала ликвидировать Ассанжа при помощи беспилотника.

Негласно Ассанж был объявлен врагом США №1 и фактически приравнен к террористу Усаме бен Ладену. Тем не менее дискредитировать образ Ассанжа в глазах мирового сообщества США не удалось, невзирая на все яростные старания огромной пропагандистской машины.

После ареста Ассанжа в его защиту и поддержку были проведены сотни митингов по всему миру c тысячами участников. Согласно опросам общественного мнения в разных странах, в том числе в США, Великобритании и других государствах Запада, подавляющее большинство выступает за немедленное освобождение главы WikiLeaks. Однако американским спецслужбам и американским властям нет никакого дела до мнения общества, когда это противоречит их интересам.