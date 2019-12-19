Итоги большой пресс-конференции Владимира Путина. События дня. ФАН-ТВ

В Москве сегодня завершилась 15-я большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее масштаб и вправду соответствовал названию: она охватила широкую как российскую, так и международную повестку, десятки вопросов от СМИ, причем число журналистов на юбилейной конференции вообще стало рекордным за всю ее историю — 1 895 человек.

Общение в подобном формате Владимир Путин практикует с 2001 года, но если тогда мероприятие длилось лишь 90 минут, то с годами это время неизменно росло. А сегодня и вовсе превысило 4 часа (хотя рекорд 2008 года в 4 часа 40 минут остался незыблемым). Без острых вопросов, конечно, не обошлось. И символично, что накал страстей в буквальном смысле был задан первым же вопросом — о климате и мировом повышении температуры.

«Как вы знаете, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5%. Что касается нашей страны, то для нас этот процесс очень серьезным является. Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70% нашей территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за Полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть. Очень серьезные», — отметил президент.

Но в большей степени журналистов интересовало, удалось ли достичь потепления в международных отношениях. Еще свеж в памяти саммит «нормандской четверки», который прошел на прошлой неделе в Париже и был посвящен ситуации в Донбассе. Тогда участники переговоров заявили, что основой работы по-прежнему остаются минские соглашения. Владимир Путин отметил, что прогресс на пути к миру, безусловно, есть, но некоторые заявления Киева, например, о пересмотре документов, вызывают опасения.

«Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный, потому что ключом этих минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Что касается будущей встречи, допустим, в апреле, то она станет актуальной, если будут происходить какие-то позитивные изменения. Они есть или нет? Есть. Надо это тоже сказать объективно. Правда, почему-то наши партнеры на Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения. На мой взгляд, это ошибка, но такова их позиция. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Эта известная фраза «Донбасс порожняк не гонит» — она, знаете, конечно, хулиганская такая, бойцовская. Но она в душе у людей есть, там гордые люди живут», — ответил Владимир Путин.

Свое слово взяли, конечно, и представители зарубежной прессы. В частности, немецкий журналист издания Spiegel спросил нашего президента о недавнем скандале между Россией и Германией. Берлин, как известно, ранее объявил персонами нон грата двух наших дипломатов, а Москва ответила на эти действия зеркально. Дело в том, что немецкие власти обвиняют наши спецслужбы в убийстве некоего гражданина Грузии.

Кремль опроверг эти домыслы, хотя о личности погибшего знал хорошо. Им, как позже выяснилось, оказался боевик, участник чеченской войны. Но история обросла множеством слухов и противоречий:

«Официального запроса действительно не было, потому что наши компетентные органы посчитали это бессмысленным, поскольку получали по сути отрицательный ответ. Это абсолютно кровавый был убийца, только в одной из акций на Кавказе он уничтожил 98 человек. Вот такой человек свободно гуляет по одной из европейских столиц. Для того, чтобы этого не было, надо наладить совместную взаимную высокоэффективную работу», — сказал лидер России.

А именно такую работу сейчас совместно ведут Россия и Китай. Владимир Путин отметил, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня доверия в самых разных направлениях. Более того, диалог Москвы и Пекина — важный фактор в создании многополярного мира и международной стабильности. Особенно сейчас, когда усилиями США разваливаются договоры, которые сдерживают гонку вооружений. Но в данном контексте российский президент заявил, что важно думать не только о будущем, но и о прошлом.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции коснулся темы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства отметил, что если лидеры бывших республик СССР откажутся участвовать в мероприятиях из-за сегодняшних отношений между странами, то совершат ошибку. По мнению Путина, это будет говорить о неуважении своих предков, воевавших с фашистами. Президент также возмутился, что кто-то считает, будто немцам надо было сдать Ленинград.

«Вас бы уже не было. Вы придурки?», — сказал он.

9 декабря вновь стало актуально еще одно противостояние стран — на сей раз в спортивной сфере. Впрочем, непосредственно к спорту оно, как ни странно, почти не имело отношения. Дело в том, что ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от крупных спортивных соревнований, применив принцип коллективной ответственности. Владимир Путин назвал это решение несправедливым, и его нужно оспаривать:

«Что касается WADA и решений WADA, я считаю, что это не только несправедливое, но и не соответствующее здравому смыслу. Любое наказание должно быть индивидуально. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?» — пояснил Владимир Путин.

Кроме того, на пресс-конференции были затронуто множество внутрироссийских вопросов: прежде всего наших сограждан беспокоили вопросы суверенного Интернета, нацпроектов, ситуация в медицине и скандальная «мусорная реформа». По каждой из этих тем президент выразил уверенность: Россия идет верным путем. Необходимо сделать, чтобы с этой дороги не свернуть:

«Теперь по поводу все-таки мусора. Ведь эта цифра хорошо известна: мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество. И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. Но чего мне кажется, не хватает — точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы. Прозрачно нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, ситуация может и должна поменяться. Только нужно делать все так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского единого фронта и прошу их еще раз уделить этому особое внимание», — ответил президент.

Конечно, задать свои вопросы успели далеко не все. Особенно тяжело пришлось «креативщикам», которые, как и в прошлые годы, рассчитывали привлечь внимание Владимира Путина большими и яркими плакатами. Сегодня их попросили «ужаться» до табличек формата А3, чтобы не мешать фотографам и операторам. Впрочем, это не помешало и журналистам — установить новый рекорд посещаемости. Который, возможно, будет побит уже в 2020-м.