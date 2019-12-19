Эксперт рассказал, как Россия может использовать противоречия в НАТО для отмены санкций ЕС

ЕС не хочет лишать себя дополнительной возможности оказывать давление на РФ, тем более на фоне переговоров по Минским соглашениям. Хотя реализация «формулы Штайнмайера» сегодня зависит от Украины. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Продление санкций

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против РФ на полгода — до 31 июля 2020 года. Санкции коснутся финансового, энергетического и оборонного секторов и сферы товаров двойного назначения. Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале Европейского союза.

Поводом для продления ограничительных мер со стороны ЕС послужило то, что, по мнению Евросовета, Минские соглашения выполняются не в полном объеме.

Давление на Москву

Евгений Валяев выразил желание, чтобы мир существовал и развивался без санкций, заборов и ограничений, но тенденции последних лет показывают нам совершенно обратную картину. Еще недавно Соединенные Штаты как мировой лидер защищали ценность свободной торговли, ведь это отвечало как идеологическим ценностям американской элиты, так и интересам компаний США. Для сильного мирового игрока свободная торговля всегда играет на руку.

«Сегодня ценности свободной торговли скорее защищает Китай, а американцы говорят со своими партнерами на языке пошлин, ограничений и санкций. Еще недавно казалось, что протекционизм — это архаичная мера для будущего глобального мира. Но сегодня роль этого рычага снова повышается. Россия в этих спорах находится скорее на стороне Китая, поддерживая свободную торговлю и выступая против международного языка санкций», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт обратил внимание, что международные санкции вводят не для того, чтобы защищать чьи-то права. Они нужны для защиты собственных интересов. Американцы с помощью санкций защищают интересы своих производителей и своей торговли в целом.

«Реально ли их беспокоят интересы украинцев и жителей Крыма, когда они вводят санкции против России? Отнюдь. Аналогично и Евросоюз использует санкции скорее для сдерживания роста российской активности, чем для наказания. Реализуемые совместные энергетические проекты показывают, что у Москвы с ЕС рабочие отношения, наши стороны не находятся в состоянии войны и конфронтации. Хотелось бы, чтобы Евросоюз принял решение окончательно отменить санкции против России. Но европейские лидеры не хотят лишать себя дополнительной возможности оказывать давление на Москву, тем более на фоне переговоров по Минским соглашениям. Хотя реализация «формулы Штайнмайера» скорее зависит сегодня от украинской стороны», — добавил Евгений Валяев.

При этом, заметил эксперт, Берлин и Париж стремятся к тому, чтобы Москва также шла на компромиссы, помогая новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в урегулировании конфликта с народными республиками Донбасса. Хотя официально санкции Евросоюза введены не только из-за конфликта в Донбассе, но и из-за воссоединения России с Крымом. Поэтому политолог предполагает, что если даже Москва и Киев покажут прогресс по минским договоренностям, то санкции могут сохраниться, но уже со ссылкой на Крым.

Противоречия в НАТО

«Есть и позитивный сценарий, когда Евросоюз через полгода не продлит санкции против России. Для этого должен произойти качественный прогресс по Минским соглашениям, а также должен быть подписан транзитный договор между Москвой и Киевом — желательно долгосрочный на десять лет. Или хотя бы продлить действие нынешнего соглашения еще на год. Если эти пункты будут выполнены, то Евросоюз не будет ссылаться на крымский кейс, чтобы сохранить санкции против России», — уверен Евгений Валяев.

По словам эксперта, фон отношений Парижа и Берлина с Вашингтоном сейчас крайне неровный. Президент Франции Эммануэль Макрон регулярно критикует нынешний курс НАТО, делает заявления о создании европейской армии, критикует внешнюю и торговую политику США при Дональде Трампе, а также, что важно, делает осторожные заявления о том, что с Москвой нужно выстраивать рабочие и конструктивные отношения, а не говорить на языке санкций.

«Российской стороне на фоне заявлений Макрона важно не упустить момент для налаживания отношений с ЕС», — уверен политолог.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.

При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.