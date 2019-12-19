Клинцевич призвал привлечь к ответственности «Новую газету» за публикацию фейков

Москва, 19 декабря. «Новая газета» должна быть признана иностранным агентом после того, как стало известно о преступных связях ее журналистов с террористами. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я буду считать признание «Новой газеты» иноагентом абсолютно правильным, если учесть, что она финансируется из-за рубежа и на ее функционирование дает средства Михаил Ходорковский (судимый экс-глава ЮКОСа. — Прим. ФАН)», — подчеркнул политик.

Он с возмущением напомнил,что работу по стряпанью фейков всплыла на поверхность благодаря расследованию Федерального агентства новостей. ФАН представил доказательства того, как корреспондент «Новой» не чураются выполнять заказы боевиков, которые ведут, в том числе и информационную войну против России.

«Я хочу, чтобы была дана оценка и обществу абсолютно достоверно было все сказано», — добавил сенатор в комментарии Newinform.

Напомним, информационные атаки выполнялись одним из журналистов НГ Денисом Коротковым. При этом Коротков пользовался данными, полученными от политтехнолога Игоря Мангушева, который позднее все эти сведения полностью опроверг.

В беседе с журналистами ФАН Мангушев поведал, что Коротков обманывал читателей, искажал и перевирал факты в удобном для себя ключе. По мнению политтехнолога, директору НГ Алексею Полухину и корреспонденту Короткову просто нужно было отработать очередную «заказуху».

Мангушев подчеркнул, что вина за провокации, в которых Коротков выдвигает обвинения в отношении Медиагруппы «Патриот», лежит именно на «Новой газете». Он также признался, что по заказу этого издания организовывал некоторые мероприятия и был их активным участником. В качестве доказательств своих слов он показал оригинальные отчеты и аудиозапись разговора с Полухиным. Эта беседа состоялась как раз после публикации лживого материала Короткова. Сведения, предоставленные Мангушевым, также помогли понять, что за голословными обвинениями в адрес Медиагруппы «Патриот» стоит именно Ходорковский.

Напомним, либеральное издание «Новая газета» активно распространяет фейки и занимается публикацией заведомо ложной информации ради отработки заказа. При этом впоследствии на издание, как правило подают в суд, и оно вынуждено платить огромные штрафы, исчисляемые сотнями тысяч рублей.



