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Житель Подмосковья рассказал, как противостоять телефонным мошенникам

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Житель Подмосковья рассказал, как противостоять телефонным мошенникам

Москва, 19 декабря. Чтобы не стать жертвой телефонных мошенников нужно просто подыграть им. Злоумышленники будут сбиты с толку и сценарий аферы провалится, считает житель Видного Сергей Хакимов.

Создатель теории самозащиты от преступников сам чуть не стал жертвой. Недавно ему позвонил неизвестный и представился сотрудником никому неизвестного департамента безопасности Сбербанка. Преступник пытался обмануть абонента и заполучить его деньги с банковской карты. Но план провалился, передает mosregtoday.ru.

«По номеру телефона я понял, что меня пытаются «развести», номер слишком кривой. К тому же у меня есть мобильный банк и все движения денег я вижу тут же.  А тут вдруг мне звонит человек и представляется какой-то конторой из банка. Рассказывает, что у меня умыкнули 4200 рублей», — рассказал Сергей.

Сергею стало интересно, как поведет себя этот человек, если он немного пошутит с ним. Однако первый же ответ поставил злоумышленника в ступор. Успев сказать всего два слова, звонивший тут же выругался и бросил трубку.

Ранее ГУ МВД России по Москве сообщали, что пожилая жительница Москвы была обманута телефонными аферистами на три миллиона рублей.

 

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