Крымский политолог рассказал, как и из каких земель создавалась современная Украина

В ходе своей большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин, вспоминая исторические события, раскритиковал решение основателя СССР Владимира Ленина присоединить к новосозданной Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) исконно русские земли. В числе них глава государства упомянул и территории, непосредственно прилегающие к Черному морю — относящихся к исторической Украине среди них также нет. Данные аргументы чрезвычайно сильны в территориальных спорах и даже удивительно, почему их не использовали раньше, считает крымский политолог Владимир Джаралла.

«Всем людям с историческим образованием хорошо известно: те земли, которые сейчас относят к Запорожской и Херсонской губерниям, исторически назывались Диким полем — это была ничейная территория вплоть до петровской модернизации. Затем, при Екатерине Великой началась ее своеобразная колонизация, и ключевой фигурой, благодаря которой это стало возможным, стал князь Потемкин — именно он ввел в обиход понятие Новороссия, которое совсем недавно вернулось в нашу речь», — рассказал собеседник ФАН.

Это была огромная территория от Молдавии до промышленных регионов Донбасса, продолжил Джаралла. Новороссия была исконно русской территорией, в равной степени осваиваемой малороссами и великороссами.

«Здесь было очень много колонистов из Германии, Франции, других стран. Они бежали сюда в течении столетий: кто от войны, кто от революций, кто от безземелья и свободно селились на этих территориях. То есть, это гигантский исторический пласт! Позже, во время культурного освоения этих мест Советской властью, национальный вопрос впервые в мире был поставлен на своеобразный поток, и тогда, после передачи под юрисдикцию УССР многих русских земель, собственно и образовалось то, что мы называем современной Украиной в ее нынешних границах», — рассказал политолог.

По его словам, в 20-30-е годы XX столетия в СССР шло активное искусственное формирование наций. Именно тогда понятие «украинец» вытеснило более распространенное понятие «малоросс» из повседневного обихода. В 30-е годы к Украине были присоединены территории, столетиями находившиеся под властью либо Польши, либо Австрии, а после войны эту «коллекцию» пополнили земли Карпатской Руси, жители которой называли себя как раз русинами. Ну и ее своеобразным «венцом» стал «подарок» от Никиты Хрущева в 1954 году — полуостров Крым.

«Владимир Путин не зря в ходе своей пресс-конференции впервые напомнил, что именно политика национального строительства, провозглашенная большевиками, с одной стороны, заложила основу для формирования целого ряда наций, а с другой — ее эффективность была возможна только при наличии одного инструмента — коммунистической идеологии. Как только эта идеология себя исчерпала — а случилось это уже в 70-е годы — его место в сознании людей стал заменять привычный и всем понятный национализм», — продолжил собеседник ФАН.

Поскольку нации создавались искусственно, то и национализм этот был также искусственным, считает Джаралла. Но, поскольку Украина была целиком и полностью конструктом большевиков и их идеологии, основанной на безразличии к национальному происхождению, то, когда в Киеве взяли вверх правые радикалы, страна начала разваливаться по частям: сперва отпал Крым, сразу за ним взбунтовался Донбасс.

Политолог считает, что Украину разрушают именно украинские националисты — и все может закончиться тем, что от этой страны останется только та территория, которая когда-то была колонизирована екатерининским переселенцами.