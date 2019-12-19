Богданов и представитель оппозиции Сирии обсудили работу Конституционного комитета

Москва, 19 декабря. Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел встречу с представителем сирийского Фронта за перемены и освобождение, руководителем «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамилем. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В ходе встречи Богданов и Джамиль обсудили итоги заседаний сирийского Конституционного комитета, которое состоялось в конце ноября в Женеве.

Решение о создании сирийского конституционного комитета было принято в январе 2018 года по итогам конгресс национального диалога Сирии в Сочи, в котором принял участие бывший спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура.

30 сентября 2019 года генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил о завершении создания конституционного комитета Сирии. Конституционный комитет будет состоять из двух групп, одна из которых займется подготовкой конституционных проектов, а другая будет их утверждать.

Решения комитета будут приниматься в ходе голосования всех членов конституционного комитета. В состав малой группы будут входить 45 человек. Большая группа будет состоять из 150 человек.