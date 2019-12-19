МИД РФ сожалеет об отсутствии полной поддержки резолюции ООН о борьбе с неонацизмом

Москва, 19 декабря. Позиция стран, отказавшихся поддержать на сессии Генассамблеи ООН инициированную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом, вызывает сожаление. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в этом году документ был поддержан подавляющим большинством государств, и, как и в предыдущие годы, против него выступили делегации США и Украины.

«Широкая поддержка российской инициативы и растущее из года в год число ее соавторов подтверждают важность борьбы в современных условиях с героизацией нацизма и неонацизмом <…> На этом фоне крайнее сожаление вызывает позиция государств, не поддерживающих резолюцию якобы под предлогом заботы о свободе выражения мнения», — следует из комментария.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о теме, которая должна служить объединению государств, входящих в ООН, особенно с учетом предстоящего в 2020 году 75-летия Победы во Великой Отечественной Войне.

Как указали в МИД, одним из главных элементов резолюции является осуждение набирающей обороты в отдельных странах войны с памятниками борцам с нацизмом и фашизмом на фоне открытия мемориалов и возведения монументов в память эсэсовцам и разного рода коллаборационистам, а также проведения маршей и факельных шествий националистов и неонацистов.

18 декабря Генассамблея ООН в Нью-Йорке приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, напоминает «Газета.ru». Документ носит рекомендательный характер и предлагает принять меры в законодательной области и в сфере образования для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в военное время.

Эту резолюцию Россия вносит на каждой сессии Генассамблеи.