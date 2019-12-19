Комики из «Что было дальше?» чуть не разгромили студию Урганта

Москва, 19 декабря. Участники комедийного YouTube-шоу «Что было дальше?» чуть не разгромили студию программы «Вечерний Ургант».

Комики Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Сергей Детков, Рустам Рептилоид и Алексей Щербаков стали гостями вечернего шоу Ивана Урганта. Зал встретил юмористов одобрительным гулом, и артисты ответили зрителям криками. Юмористы шумели в унисон с публикой, пока Сабуров не призвал коллег успокоиться.

Во время беседы с Ургантом Алексей Щербаков уронил кружку с водой. Через некоторое время он руками попытался собрать пролитую на пол воду и слить ее обратно в кружку. Сергей Детков попросил Щербакова передать ему эту кружку, чтобы попить. Остальные участники «Что было дальше?» позже тоже решили выпить воду из той же емкости.

Ургант в шутку предположил, что юмористы выбрали «путь эксцентрики». После этого Щербакову передали другую кружку с водой, которую он тоже уронил, не сумев поставить на стол.

«Почему вы не пьете дома?» — цитирует слова Урганта «Культуромания».

Ранее зрители программы «Вечерний Ургант» посчитали, сколько слов произнесла фигуристка Алина Загитова, ставшая гостьей вечернего шоу. По их подсчетам, за всю передачу фигуристка сказала в общей сложности 137 слов.