Русский прорыв приднестровского «Электромаша»

За последние пять лет завод в 2,5 раза увеличил ассортимент своей продукции. И расширение ассортимента продолжается, можно сказать, в режиме онлайн.



Заводу, несмотря на то, что формально он не относится к предприятиям РФ, удалось войти в российскую программу импортозамещения, которую курирует Министерство промышленности и торговли.



«Мы себя зарекомендовали. Доказали, что можем быть дополнением к этой программе. Учитывая, что основную долю сырья мы закупаем в России, там же находится и наш основной рынок сбыта, для нас сделали исключение. И мы очень благодарны руководству России и Приднестровья, при помощи которых мы смогли войти в эту программу», — рассказывает директор.



Однако это единственная поблажка для предприятия из непризнанной республики. Во всем остальном приходится действовать исходя из законов свободной конкуренции.

