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26 ДЕКАБРЯ 2019
Русский прорыв приднестровского «Электромаша»
Почему продукцию завода покупают крупнейшие компании России
Последние пять лет истории завода «Электромаш» в Приднестровской Молдавской Республике — это история успеха. Завод развивает производство, несмотря на сложные экономические и политические условия.

Корреспондент Федерального агентства новостей встретился с директором завода Владимиром Трандасиром, чтобы узнать, как заводу, зарегистрированному в непризнанной республике, удается конкурировать с мощными предприятиями, находящимися в более благоприятных условиях.
В 2019 году «Электромаш» отметил 60-летний юбилей. Естественно, он создавался по советским лекалам, и продукция его предназначалась в основном для предприятий Советского Союза и стран соцлагеря в Восточной Европе.

«Мы производили приводы, электродвигатели, генераторы для предприятий энергетического комплекса. По сути, занимаемся тем же самым и сейчас, только в принципиально иных условиях», — рассказывает собеседник ФАН.

Более 90% продукции поставляется в Россию. Есть заказчики в Белоруссии и Казахстане. Единичные случаи поставок — в ЕС и другие страны.
Основные потребители «Электромаша» — компании, занимающиеся добычей и переработкой углеводородов: «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Газпром», угледобывающие предприятия Кузбасса.
В последние годы развивается сотрудничество с компаниями из атомной отрасли, а также с предприятиями, где есть повышенные требования к взрывобезопасности.
Постепенно после развала СССР условия нашей работы все больше усложнялись. Появлялись таможенные барьеры, новые регламенты. К концу 1990-х все прежние связи, которые превратились в международные, начали рушиться»,
— рассказал директор завода.
Для завода, который 100% сырья закупает за рубежом и 100% продукции отправляет на экспорт, это стало огромной проблемой.

«Наши коллеги в России зачастую слабо себе представляют, что это такое — доставлять свой товар через несколько границ, – продолжил Владимир Трандасир. — На большинстве российских заводов по производству электродвигателей, как правило, нет в штате таможенных брокеров, как у нас. А нам иногда приходится доставлять свою продукцию через 5–6 границ. Представляете, какое транспортное плечо!»

Особенно сложно заводу пришлось в 2018 году, когда Россия в ответ на санкции Украины была вынуждена ввести контрмеры и запретила транзит большинства товаров через территорию «незалежной». Тогда продукция из Приднестровья шла в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Белоруссию.
Естественно, что все таможенные препоны серьезно увеличивают стоимость продукции приднестровского завода. При том что у «Электромаша» много конкурентов в России.

«Заводов по производству электродвигателей в России не один десяток. Существует примерно пять предприятий, которые в совокупности способны заместить наше производство», — признается собеседник ФАН.

Так за счет чего сегодня завод развивается, а его продукция становится все более востребованной в России и других странах?
Мы ушли от прежних стандартов работы. Раньше десятилетиями могли, по сути, производить одни и те же двигатели. А в последние годы начали осваивать продукцию со специфическими требованиями. Учились в том числе у европейских производителей»,
— отметил собеседник ФАН.
Владимир Трандасир стал директором «Электромаша» ровно 5 лет назад. В этот период как раз из-за падения цен на нефть и политической нестабильности началась девальвация российского рубля. Это сильно осложнило и без того непростое существование завода. Возникли многомиллионные убытки.

Уже всерьез обдумывался вопрос о закрытии завода. Но новое руководство решило держаться до конца.
Директор завода «Электромаш» Владимир Трандасир
За последние пять лет завод в 2,5 раза увеличил ассортимент своей продукции. И расширение ассортимента продолжается, можно сказать, в режиме онлайн.

Заводу, несмотря на то, что формально он не относится к предприятиям РФ, удалось войти в российскую программу импортозамещения, которую курирует Министерство промышленности и торговли.

«Мы себя зарекомендовали. Доказали, что можем быть дополнением к этой программе. Учитывая, что основную долю сырья мы закупаем в России, там же находится и наш основной рынок сбыта, для нас сделали исключение. И мы очень благодарны руководству России и Приднестровья, при помощи которых мы смогли войти в эту программу», — рассказывает директор.

Однако это единственная поблажка для предприятия из непризнанной республики. Во всем остальном приходится действовать исходя из законов свободной конкуренции.
«Электромаш» постоянно пытается улучшить стандарты производимой продукции, чтобы отвечать требованиям крупных потребителей.
«Именно крупные потребители выработали свои требования к качеству продукции. Они зачастую выше общепринятых стандартов. Например, ГОСТ предусматривает срок эксплуатации мотора 20 лет, а компания «Транснефть» требует от нас, чтобы он работал 40 лет. Они разработали свои внутренние регламенты. И мы перестраиваемся под их стандарты», — поясняет директор.

Благодаря такой позиции «Электромаш» сумел пройти аккредитацию в крупных российских компаниях.

Кроме того, менеджеры завода ищут и находят варианты участия в кооперации по поставкам продукции в третьи страны.
Мы участвуем в работе по производству двигателей для Белорусской атомной станции. В данный момент на станции устанавливается 32 крупных электродвигателя, которые разработаны и изготовлены специально под этот большой проект»,
— рассказал глава «Электромаша».
Также совместно с российскими коллегами «Электромаш» производит двигатели для индийских и вьетнамских компаний.

Завод открыл восемь торговых представительств в России, что позволяет быть ближе к потребителю, быстрее решать возникающие вопросы.

«На Кузбассе у нас есть теперь торгово-сервисный центр, в котором мы можем произвести несложный ремонт своих двигателей. Это все приближает нас к заказчику. Он понимает, что мы всегда поможем ему, не затянем сроки производства или ремонта двигателей», — привел пример директор.
Пожалуй, главный козырь, который помогает выжить заводу, — стремление во всем идти навстречу заказчику. Даже если потребитель нарушил правила эксплуатации, специалисты завода реагируют буквально на все обращения.

«В тех случаях, когда мы точно знаем, что были нарушены условия эксплуатации, мы все равно едем к нашим покупателям и стараемся исправить поломки или подробно разъяснить, как необходимо эксплуатировать наши агрегаты. Таким образом мы располагаем к себе заказчиков. Это очень важно», — говорит Трандасир.

По его мнению, далеко не все российские коллеги готовы идти навстречу заказчикам, в частности допускать отклонения от серийности, чтобы удовлетворить их требования. Проще ходить по исхоженным путям.

Однако у завода «Электромаш», который поставлен в столь сложные условия, попросту нет иного выхода. Надо убеждать потребителей, что никто лучше и быстрее приднестровцев не выполнит их условий.
Сегодня почти каждая третья машина, которая выходит из стен нашего завода, – новая техника, не имеющая полных аналогов. Ни один из наших партнеров в России не может пока в такой степени отойти от серийности, как мы»,
— считает директор завода.
В первую очередь это заслуга заводской науки. На заводе удалось сохранить высокий научный потенциал.

В свое время «Электромаш», как и многие заводы, столкнулся с проблемой старения кадров. Молодежь не шла на предприятие. Тогда завод разработал совместную программу с Государственным университетом ПМР.

«По сути, инженерно-технический факультет находится под покровительством завода. Мы нашли общий язык с ректором. И сегодня студенты с этого факультета один день в неделю занимаются на заводе», — говорит директор.

Начиная с третьего курса завод плотно занимается с наиболее способными студентами. Уже на четвертом курсе они принимаются на работу.

«То есть, оставаясь студентами, начинают работать под присмотром старших товарищей. Эта практика была введена 4 года назад и хорошо себя зарекомендовала», — рассказывает собеседник ФАН.
Молодых и перспективных сотрудников руководство завода присматривает на профильном факультете Приднестровского госуниверситета.
Научный конструкторский центр на заводе сегодня оснащен самым современным компьютерным оборудованием. Моделирование новых деталей для продукции заводов в разы ускоряет творческий процесс по сравнению с тем, как это было прежде, на кульманах.

«Раньше на внедрение новой продукции уходили многие месяцы, а то и годы. Сегодня разработанная нашими конструкторами техника быстро становится предметом купли-продажи. Мы сразу говорим заказчику: вот это мы можем поставить вам через месяц, а это — через полгода», — поясняет Трандасир.

По его словам, на заводе не просто перестроили стиль работы. В каком-то смысле можно говорить о новом отношении к работе, мировоззренческой корректировке.

В конструкторском бюро завода на сегодняшний день работают 24 человека. Две трети из них — молодые люди до 40 лет. Руководителю КБ 35 лет.
Когда я говорю об этом коллегам из России, они удивляются. Мы понимаем, что нашим молодым специалистам недостаточно хорошей зарплаты. Им нужно создать такие условия, чтобы они могли максимально самореализоваться»,
— подчеркнул глава предприятия.
На «Электромаше», как и на многих предприятиях в России, остро стоит проблема нехватки станочников, рабочих с высоким уровнем профессионализма.

В 1990-е годы в Приднестровье тоже никто не хотел обучаться рабочим специальностям. Поэтому в какой-то момент стало ясно, что на смену «старой гвардии» приходить некому.

«Где брать специалистов? Мы с нашим тираспольским техникумом реализовали в этом году проект дуального образования. Организовали производственное обучение непосредственно на заводе. Учим на станочников широкого профиля», — рассказывает собеседник ФАН.

Современные учебные программы приобрели в России, в издательстве «Академия». По сути, каждый ученик в дуальном обучении — индивидуальный проект. За ним закрепляется наставник.
Ребята находятся на режимном объекте, привыкают к производственной дисциплине, к ответственности. Получают форму, учатся работать в той среде, где им предстоит трудиться.

«Мы ушли от практики, когда будущие рабочие учатся по учебникам середины прошлого века, а потом приходят на современный завод и не знают, как к станку подойти. В итоге из первой группы, где было 10 наших подопечных, 9 остались на заводе и стали дипломированными специалистами. Это один из самых высоких показателей, которым можно только гордиться», — говорит собеседник ФАН.
Директор «Электромаша» убежден: в первую очередь необходимо вкладываться в людей. Никакое самое современное оборудование не сможет сделать завод успешным.

Именно поэтому у большинства работников завода зарплаты выше, чем в среднем по экономике ПМР, хороший соцпакет.
Еще одна важная составляющая успеха «Электромаша» — взаимопонимание с государством.

Со стороны руководства ПМР завод чувствует партнерскую поддержку. Не ждет подарков, а предлагает взаимовыгодные варианты. Год назад «Электромаш» попросил снизить ему подоходный налог. Предприятию пошли навстречу.
Мы высвободили оборотные средства, вложили их в производство. В результате вырос объем производимой продукции. И через год мы, как и обещали, на треть увеличили отчисления в бюджет»,
— отметил директор.
Конечно, ситуация в непризнанном Приднестровье остается непростой. В нынешнем политически турбулентном мире противостояние между Россией и Западом, так или иначе, не может не отражаться на этом островке Русского мира. Поэтому опасения, что предприятия ПМР обложат санкциями или придумают какие-то дополнительные барьеры, никуда не делись.

Впрочем, как говорит Владимир Трандасир, за вот уже 30 лет в Приднестровье привыкли жить не благодаря, а вопреки. И завод, и республика в целом пережили не одну экономическую блокаду.

История «Электромаша» — пример того, как в трудных условиях русские люди умеют мобилизоваться, чтобы достичь выдающихся результатов.


Алексей Полубота

Иллюстрации Антона Волошина и Артема Кулекина

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