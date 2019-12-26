Русский прорыв приднестровского «Электромаша»

Пожалуй, главный козырь, который помогает выжить заводу, — стремление во всем идти навстречу заказчику. Даже если потребитель нарушил правила эксплуатации, специалисты завода реагируют буквально на все обращения.
«В тех случаях, когда мы точно знаем, что были нарушены условия эксплуатации, мы все равно едем к нашим покупателям и стараемся исправить поломки или подробно разъяснить, как необходимо эксплуатировать наши агрегаты. Таким образом мы располагаем к себе заказчиков. Это очень важно», — говорит Трандасир.
По его мнению, далеко не все российские коллеги готовы идти навстречу заказчикам, в частности допускать отклонения от серийности, чтобы удовлетворить их требования. Проще ходить по исхоженным путям.
Однако у завода «Электромаш», который поставлен в столь сложные условия, попросту нет иного выхода. Надо убеждать потребителей, что никто лучше и быстрее приднестровцев не выполнит их условий.