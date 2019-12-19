Ученые заявили об опасности ночного режима смартфона

Москва, 19 декабря. Ночной режим смартфонов, использующий защиту от синего излучения, вреден для циркадных ритмов организма. Об этом заявили исследователи из Манчестерского университета.

Ученые решили выяснить, насколько вредно влияние на биологические часы организма спектра желтого цвета, на который перестраиваются телефоны при включении ночного режима.

Исследование на мышах показало, что теплые цвета ночного режима вводят в заблуждение животных, поскольку напоминают им дневной цвет. В то же время голубые оттенки обычного режима более привычны для организма.

«На самом деле синие цвета, которые ассоциируются с сумерками, имеют более слабый эффект, нежели белый или желтый свет аналогичной яркости», — рассказал один из авторов эксперимента Тим Браун.

По его словам, фотопигмент меланопсин реагирует на изменение яркости освещения, ночной режим же как раз изменяет цвет излучения.

«Приведение наших биологических часов в соответствие с режимом дня и рабочим графиком может быть полезно для здоровья», — напомнил Браун.

По его словам, в этом поможет правильное использование цвета.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об исследовании ученых, которые пытались объяснить редкость черного окраса кошек. Согласно результатам научной работы, темный окрас помогает кошкам во время охоты, позволяя скрытно приблизиться к жертве, однако возможности подавать сигналы тревоги своим сородичам у них нет.