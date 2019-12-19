Подруга Ангелины Вовк назвала слухи о ее свадьбе шуткой ради пиара

Москва, 19 декабря. Диктор и подруга Ангелины Вовк Анна Шатилова опровергла сообщения о том, что знаменитая телеведущая якобы в ближайшем будущем собирается собирается под венец с музыкальным критиком Михаилом Куницыным, который на целых 25 лет младше нее.

По словам Шатиловой, тут и обсуждать нечего.

«Это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!» — подчеркнула она в комментарии KP.RU.

Подруга Вовк подчеркнула, что «влюбленные» даже не живут вместе, а Куницын вообще все еще живет с родителями. Шатилова уверена, что 77-летняя Вовк не собирается замуж, потому что очень занята рабочими делами, участвует в фестивалях и разных встречах, поэтому ей совсем не до супружеского размеренного быта.

«Ну вот они придумали пустить такую шутку. Кто-то купился», — добавила она.

Одним из тех, кто «купился» на эту шутку стал создатель группы «На-На» Бари Алибасов. В комментарии порталу «Дни.ру», продюсер заявил, что свадьба — это дело житейское, а если Вовк и Куницын пригласят его на свадьбу, то он готов станцевать стриптиз в костюме Деда Мороза.