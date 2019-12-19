В Балашихе открылся детский технопарк «Кванториум»

Москва, 19 декабря. Открытие нового детского технопарка «Кванториум» в Балашихе позволит школьникам всего округа заниматься наукой и изучать новые технологии. Об этом рассказал первый заместитель министра образования Московской области Илья Бронштейн.

Замминистра отметил, что в скором времени выпускники технопарков станут абитуриентами или сотрудниками передовых предприятий страны. Чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, который становится все более требовательным к соискателям, необходимо иметь высокий уровень подготовки.

«Они должны быть конкурентоспособными в современном высокотехнологичном мире и для этого сегодня в Подмосковье есть много возможностей. Наша задача воспользоваться всей этой инфраструктурой и создавать новые продукты. Научиться работать с новыми технологиями, программировать, а значит, научиться идти в ногу со временем», — отметил Илья Бронштейн.

Технопарк примечателен уникальным оборудованием для исследований в области строения клеток — биоквантумом, передает «360».

Кроме того, школьникам доступны программы по углубленному изучению английского языка и музыки.

«Я надеюсь, что наш городской округ прославится во всех отраслях, во многих начинаниях, создании необыкновенных проектов», — сказала заместитель главы администрации Балашихи Лилия Татевосян.

Директор детского технопарка Денис Смоляков уточнил, что всего в «Кванториуме» открывается семь направлений.

Ранее министерство образования Московской области сообщало, что новый центр опережающей профподготовки открылся в подмосковном Реутове.