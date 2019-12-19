Девятый эпизод «Звездных войн» вышел на российские экраны

Москва, 19 декабря. Девятый эпизод «Звездных войн» с подзаголовком «Скайуокер. Восход» вышел в четверг в российский прокат. Картина завершает не только новую трилогию, снятую Disney, но и подводит черту под всей историей семейства Скайуокеров.

Новый фильм оказался холодно встречен критиками. На данный момент у ленты 53 балла из 100 на matacritic. 17 рецензий положительные, 2 отрицательные, 34 — смешанные, пишет телеканал 360.

Отметим, что проблемы у новой трилогии начались еще после выхода восьмого эпизода «Последние джедаи». Многие фанаты критиковали режиссера ленты Райана Джонсона за то, что он разорвал все связи с предыдущей картиной, которую снимал Джей Джей Абрамс, а также извратил образ Люка Скайуокера — центрального персонажа первых трех фильмов Лукаса.

Актер Марк Хэмилл, сыгравший наставника джедаев в восьмом эпизоде, в интервью утверждал, что ему больно от того, как сценаристы поступили с его персонажем, и что воплощенный им герой по факту не является тем самым Люком Скайуокером, которого полюбили фанаты классической трилогии.

Поэтому перед режиссером девятого эпизода стояла задача исправить противоречия, которые были порождены Джонсоном, и собрать все три фильма в единую историю. Отметим, что новый фильм оказался в центре скандала еще до своего выхода. Сначала фанатов возмутило, что Disney собирался допустить к производству ленты сценаристов сериала «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса, которые подверглись настоящей травле в соцсетях после провального восьмого сезона. Вскоре стало известно, что авторы «Игры престолов» все же не будут участвовать в написании сценария для «Звездных войн». Однако затем в Сети появился слитый сюжет фильма, который возмутил поклонников еще сильнее, чем предыдущий фильм.