Минская контактная группа по Украине не договорилась об обмене удерживаемыми лицами

Минск, 19 декабря. Контактная группа по Украине в Минске не сумела договориться об обмене удерживаемыми лицами. Об этом рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, участники обсуждали вопрос обмена удерживаемыми «очень внимательно». Переговоры длились значительно дольше обычного, однако достичь консенсуса и обеспечить обмен пленными по формуле «всех на всех» до конца текущего года не удалось.

«Они приложили существенные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решение «нормандского саммита». Предстоит сделать некоторые шаги, чтобы реализовать эти ожидания», — цитирует Сайдика телеканал «МИР 24».

Он отметил, что дискуссия прошла под влиянием решений, достигнутых на переговорах в Париже. По итогам саммита «нормандской четверки» перед представителями минской группы были поставлены задачи, успешное выполнение которых зависит от политической воли сторон и наличия взаимного доверия.

Представитель ОБСЕ также сообщил о начале обсуждений трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения.

Прошедшее заседание стало для Сайдика последним, где он принимал участие в роли председателя ОБСЕ. Его преемником станет швейцарский дипломат Хайди Грау.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся «нормандский саммит» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины, по итогам которого было принято общее коммюнике. Финальный документ обозначил Минские соглашения неизменным базисом для дальнейшей работы формата, а также предусмотрел обмен удерживаемыми по формуле «всех на всех» и разведение сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.