Большая пресс-конференция Владимира Путина: в России все идет по плану

Если попытаться одной фразой передать главный смысл более чем четырехчасового общения президента России Владимира Путина с представителями медиа-сообщества 19 декабря 2019 года, то он будет прост и краток: «Все идет по плану». Эту фразу в ходе данного мероприятия сам Владимир Владимирович повторил дважды.

Надо признать, что путинские планы, по разным причинам, не нравятся очень многим: и в нашей стране, и за рубежом. Но пока никто ничего с этим поделать не может, что вызывает у оппонентов российского лидера настоящее тихое бешенство.

Впрочем, степень подобного бешенства очень сильно варьируется в зависимости от целого комплекса обстоятельств — и от последующей отповеди Путина взбешенным оппонентам. Это можно было наглядно видеть вопросам, заданным представителем «Би-Би-Си»: кадровый британский журналист пытался спровоцировать Путина, цитируя высказывания Бориса Джонсона почти двухлетней давности и требуя подтверждений «невмешательства» Кремля в политические дела Туманного Альбиона.

Реагируя на британский выпад, Путин не стал повторять, что считает некорректным давать какие-то характеристики действующим коллегам-политикам, как сделал это в начале пресс-конференции, отвечая на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском. Российский лидер пояснил, что кто бы что когда ни говорил, он как президент страны в любом случае обязан решать задачи, связанные с национальными интересами России. А насчет того, что является «вмешательством в политический процесс», высказываются разные точки зрения.

Порадовала и позиция корреспондента японского агентства «Киодо Цусин». По факту, он поинтересовался, действительно ли американо-японский договор о безопасности является главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией, подразумевая выход на решение «проблемы Южных Курил», — и при этом заранее предупредив, что его вопрос «не про острова», но что его «будут ругать», если он про острова не спросит. Высший пилотаж журналистского мастерства!

Второй его вопрос касался гарантий безопасности Страны восходящего солнца перед лицом возникающего «российско-китайского военного союза». В ответ Путин заявил, что о таком союзе речи не идет ни сейчас, ни в обозримой перспективе, а военно-техническое сотрудничество Москвы с Пекином не выходит за рамки вопросов, касающихся защиты национальных территорий. В отличие от уже существующего военного союза между США, Японией и Южной Кореей.

Вообще, вопросы внешней политики — а там отметились и Китай, и Турция, и Украина с Белоруссией, — где нарастают нестабильность и неопределенность, по своей остроте выгодно выделялись от вопросов, заданных по политике внутренней. «Пенсионная реформа», «мусорная реформа», системные проблемы «первичного звена» в медицине и образовании, демографический спад, преодоление последствий пожаров и наводнений — все это и многое другое уже тысячи раз обсуждено и вышло из фокуса общественного внимания.

Путин подчеркнул, что если вспомнить Россию конца 1990-х, когда он стал президентом, и сравнить с современной Россией, то это будут «фактически две разные страны». В частности, за это время в промышленности заменено 75% производственных мощностей, а средний возраст оборудования по стране составляет всего 12 лет — по этому показателю Россия, кстати, является одной из самых «молодых» стран мира.

Но тут начинают сказываться и демографический, и логистический статус страны. У России — большая и неравномерно развитая территория при относительно низкой численности населения, имеющего, к тому же, значительные возрастно-половые разрывы, которые не преодолены со времен Великой Отечественной войны и значительно усилены катастрофой «лихих девяностых».

Здесь необходимо добавить, что, наряду с требованиями МВФ, это обстоятельство и привело к повышению пенсионного возраста: никакими «материнскими капиталами» и «трудолюбивыми мигрантами» возникающую для национальной экономики демографическую «дыру» размером в полтора десятка миллионов человек было не закрыть.

«Все, что Россия вынесла за последние тридцать лет, — настоящий подвиг русского народа и других народов нашей страны», — как бы вскользь отметил президент РФ.

А на вопрос о том, можно ли считать его, Владимира Путина, исторической личностью, ответил, что здесь важно не его личное мнение по этому поводу, а мнение истории и тех человеческих поколений, которые придут нам на смену в России и во всем мире.

Что ж, это верно: «Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстояньи…»